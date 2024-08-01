Перестаньте финансировать преступность!

Поверить трудно, но только за последнюю неделю жители Гатчинского муниципального округа отправили мошенникам порядка 30 миллионов рублей. Слушаясь голосов в трубке, жертвы берут миллионные кредиты, продают и закладывают недвижимость. Кто-нибудь это остановит? Полиция и медицина бессильны…

24 июля в телефонном разговоре 63-летнюю жительницу Гатчины ввели в заблуждение, и она самостоятельно через приложение «Мир Pay» перевела мошенникам 1 млн 115 тысяч рублей.

77-летний мужчина, обманутый аналогичным образом, отправил преступникам более 300 тысяч рублей.

79-летний рабочий завода «Буревестник» заявил в полицию о том, что с ним на связь вышли неизвестные злоумышленники, которые представились сотрудниками поликлиники, и мужчина продиктовал им по телефону свои паспортные данные. После этого позвонил «сотрудник ФСБ», сообщивший, что в отношении него совершаются мошеннические действия, для предотвращения которых необходимо перевести личные сбережения на безопасный счет. Потерпевший снял деньги – 350 тысяч рублей и через терминал в ТРК на Пушкинском шоссе двумя переводами отправил всю сумму «на деревню дедушке».

25 июля в полицию поступило заявление от 32-летней жительницы деревни Лампово. Ей под видом инвестора в «Телеграме» рассказали какие-то байки, и она самостоятельно перевела мошенникам, без малого,

2 млн рублей.

В тот же день в гатчинскую полицию обратилась 83-летняя жительница Гатчины, которой с июня до 22 июля звонили от имени сотрудников «Госуслуг» и внушали нечто такое, после чего дама продала квартиру и перевела на банковские карты преступников почти 11 млн рублей.

83-летней жительнице Вырицы стали поступать звонки на WhatsApp от незнакомой женщины, которая представилась сотрудницей МФЦ и сообщила, что пенсионерке полагается льгота на электроэнергию, и, чтобы оформить данную льготу, дама продиктовала номер своего СНИЛС, а также код из смс-ки – одноразовый пароль от «личного кабинета» «Госуслуг». После этого разговор был окончен. Далее, действуя по указанию неизвестного мужчины, который представился следователем по имени Борис, пенсионерка внесла через терминал банка «ВТБ» денежные средства на сумму 175 тысяч рублей на один счет, а на другой еще 200 тысяч. Итого, ущерб составил 375 тысяч рублей.

Всех переплюнула бизнес-леди из деревни Лампово. 23 июля в Сиверский отдел полиции поступило заявление от 48-летней предпринимательницы. В апреле в социальной сети «ВКонтакте» ей позвонил какой-то мужчина и предложил заработать денег. Для этого надо было открыть личный кабинет на одном из сайтов и перевести деньги в криптовалюту. Женщина перевела неизвестному лицу 4500 рублей. Неизвестный сообщил, что деньги не поступили, и она отправила в тот же день еще столько же. Деньги опять не поступили, и женщина послала еще 6000 рублей. Далее за ней закрепили «куратора по работе с криптовалютой» по имени Евгений Волков, который велел перевести ему 120 тысяч рублей. Сказано – сделано. После того, как дама перевела «куратору» 120 тысяч, он, завладев ее доверием, предложил ей взять кредит в «Совкомбанке» на полтора миллиона рублей и запустить их в оборот.

Запустили, и гражданка взяла в банке «Тинькофф» еще

7 млн 700 тысяч рублей, по указанию «куратора» поехала в Санкт-Петербург на Социалистическую улицу, 21 и в одном из кабинетов отдала деньги, как ей показалось, сотруднику банка – лично в руки. Однако договор женщина то ли потеряла, то ли ей вообще его не давали.

Далее предпринимательница оформила очередной кредит в «Совкомбанке» на сумму более двух миллионов рублей – под залог недвижимости, но на руки получила меньше – за вычетом страховки. Эту сумму она опять отвезла на Социалистическую и передала деньги из рук в руки некому лицу. Потом двумя переводами – 500 и 200 тысяч – отправила какой-то Инне Вадимовне, и Евгений Волков сообщил, что пора снимать деньги: криптовалюта созрела. Но для этого необходимо заплатить комиссию – 850 тысяч рублей. Эту сумму взять уже было неоткуда, и тут «криптовалютчица» поняла, что стала жертвой мошенничества. Потерпевшая понесла материальный ущерб на сумму свыше 12 миллионов рублей.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.