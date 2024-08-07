Бизнес присоединяется к поддержке НКО

Подписи под соглашением поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Суховерков.

«Сбер стал первым бизнес-партнером Ленобласти в развитии институтов гражданского общества и социальных инициатив. С 2023 года Ленобласть реализует первую региональную Стратегию развития некоммерческого сектора и последовательно наращивает поддержку социальных инициатив в регионе, привлекая в сектор дополнительные ресурсы – от федеральных фондов до бизнеса. Благодарю коллег, что они не побоялись стать пионерами и на деле подтвердили высокую социальную ответственность», — прокомментировал губернатор Александр Дрозденко.

«Мы продолжаем расширять границы: оставаясь бизнес-партнёрами Ленинградской области, с готовностью поддерживаем другие инициативы правительства в разных сферах. Например, представители банка не раз выступали экспертами жюри конкурса социальных проектов, а волонтёры Сбера регулярно участвуют в региональных мероприятиях. Уверен, соглашение не только укрепит наше сотрудничество, но и существенно расширит возможности, позволит сделать ещё больше для жителей Ленинградской области с помощью тех ресурсов, которые есть у правительства и банка», — отметил Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка.

По словам председателя комитета общественных коммуникаций Екатерины Путронен, подписание соглашения — важный шаг к достижению целей региональной стратегии развития некоммерческого сектора, которая была принята в 2023 году и стала первой в России.