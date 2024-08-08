Василий Гаман - врач от Бога!

Василий Танасович Гаман, врач общей практики, работает в медпункте садоводства «Восход» Строгановского массива Гатчинского района. Я, в числе многих, живу постоянно в садоводческом массиве за Сиверской и попасть к врачу на прием можно только по предварительной записи не раньше, чем через неделю, вызвав такси до Сиверской или до Гатчины. В самых трудных случаях нужно вызывать «скорую». Всякое бывало.

Но вот совсем недавно прошел в садоводствах нашего массива слух о появлении медпункта в соседнем садоводстве. Знакомство с доктором состоялось. Не могу не упомянуть о первом впечатлении от встречи. Передо мной стоял очень красивый человек, аккуратно и элегантно одетый. Белоснежный халат, красиво сидящий на стройной фигуре, серебряная шевелюра, умный, внимательный, доброжелательный взгляд. У меня было ощущение, что он про меня все знает сам.

Обычно на приеме у врача волнуешься, зачастую говоришь сбивчиво, но здесь все было наоборот, полное спокойствие и вера в успех. Он оказался таким прекрасным слушателем, ничего не записывал, не стучал по клавишам компьютера, просто внимательно смотрел и слушал. Назначил мне курс лечения, и процесс пошел.

При последующих посещениях я слышала от пациентов о нем отзывы такие же восторженные. «Врач от Бога», - говорили все в один голос.

Вместе с ним работает очень приветливая, доброжелательная помощница Оленька, администратор.

К слову сказать, место, в котором расположен медпункт, очень уютное, кругом чистота и порядок. Сидеть в ожидании своей очереди (если она вдруг есть) даже приятно - на скамеечке, напротив пруда. Спасибо председателю этого садоводства Вячеславу Михайловичу Богрянцеву.

Если бы власти нашли возможность помочь дополнительно оснастить этот медпункт и сделать его постоянно действующим, скольких бы людей они сделали счастливыми! К доктору приезжают даже из Гатчины. Зарплата врача должна быть максимальной по сравнению с остальными. Это должен понимать каждый. Все под Богом ходим.

Пациенты уходят от него осчастливленные своим выздоровлением и удивленные.

Бог ему в помощь во всем и наша огромная благодарность.

Татьяна Неволина