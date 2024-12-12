Робот Макс меняется: новый дизайн и искусственный интеллект
Цифровой помощник Госуслуг становится старше, умнее и эмоциональнее. В новой версии Робот Макс, отвечая на вопросы, использует две российские генеративные нейросети на конкурентной основе. Теперь общаться с ним проще и интереснее. Оценивайте ответы — это помогает Максу учиться быстрее.
Стильная куртка, кроссовки и пальцы, которыми удобно показывать направление действий, — внешне Макс тоже изменился. Мы провели конкурс среди лучших дизайн-студий России. Новый облик выбирали из более чем 50 вариантов до тех пор, пока не получили позитивную обратную связь от участвовавших в исследовании пользователей Госуслуг.
Чему научился Робот Макс
• давать более точные ответы без лишней информации
• отвечать на сложные вопросы и учитывать ситуацию пользователя
• создавать пошаговые инструкции под конкретные запросы
• учитывать контекст, теперь диалог больше похож на живое общение
• использовать для ответа не только диалоговые навыки, но и контент из описания услуг
Как это работает
• для ответа используется исключительно доверенная база знаний Госуслуг
• специальный доработанный поисковый механизм отбирает наиболее подходящие варианты ответов
• нейросеть принимает решение о возможности сгенерировать нужный контент из предложенного: извлекает часть информации или наоборот объединяет её для более полного ответа
• при обработке вопроса нейросеть следует специальным настройкам — промптам, в которых описано, как она должна себя вести. Давать только достоверную информацию, не придумывать, уважительно отвечать
Как подключить новую версию
Для перехода в beta-версию авторизуйтесь на Госуслугах и в диалоге с Роботом Максом нажмите на переключатель вверху экрана. Чтобы переключатель появился в мобильном приложении, обновите его до последней версии.