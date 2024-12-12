Робот Макс меняется: новый дизайн и искусственный интеллект

Стильная куртка, кроссовки и пальцы, которыми удобно показывать направление действий, — внешне Макс тоже изменился. Мы провели конкурс среди лучших дизайн-студий России. Новый облик выбирали из более чем 50 вариантов до тех пор, пока не получили позитивную обратную связь от участвовавших в исследовании пользователей Госуслуг.

Чему научился Робот Макс

• давать более точные ответы без лишней информации

• отвечать на сложные вопросы и учитывать ситуацию пользователя

• создавать пошаговые инструкции под конкретные запросы

• учитывать контекст, теперь диалог больше похож на живое общение

• использовать для ответа не только диалоговые навыки, но и контент из описания услуг

Как это работает

• для ответа используется исключительно доверенная база знаний Госуслуг

• специальный доработанный поисковый механизм отбирает наиболее подходящие варианты ответов

• нейросеть принимает решение о возможности сгенерировать нужный контент из предложенного: извлекает часть информации или наоборот объединяет её для более полного ответа

• при обработке вопроса нейросеть следует специальным настройкам — промптам, в которых описано, как она должна себя вести. Давать только достоверную информацию, не придумывать, уважительно отвечать

Как подключить новую версию

Для перехода в beta-версию авторизуйтесь на Госуслугах и в диалоге с Роботом Максом нажмите на переключатель вверху экрана. Чтобы переключатель появился в мобильном приложении, обновите его до последней версии.