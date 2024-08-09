Помощь на каждом этапе

Ленинградская область оказывает комплексную помощь военнослужащим, начиная от гуманитарной поддержки и снабжения техникой, заканчивая полным циклом реабилитации вернувшихся домой воинов. Процесс реабилитации в Ленинградской области проходит в три этапа. Ранняя помощь включает комплекс мероприятий в реанимационных условиях после сосудистых катастроф, инсульта, инфаркта с последующим переводом пациента в профильное отделение. На этапе стационара помощь оказывается в стенах больницы – в зависимости от характера травм. Здесь-то и включается «маршрутизация»: ветерана направляют в то учреждение, где ему могут помочь специалисты «узкого профиля». Амбулаторная помощь – заключительный этап, когда пациента переводят в дневной стационар или поликлинику для дальнейшего восстановления в родном районе.

– Большинство ветеранов нуждаются в реабилитации опорно-двигательного аппарата. В этой программе участвуют Тихвинская межрайонная больница и Сертоловская больница, где имеется современное медицинское оборудование и опытные специалисты. Для лечения соматических и сосудистых заболеваний пациентов направляют в Токсовскую, Волховскую и Сертоловскую больницы, – рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Со временем в систему реабилитации будут включать и другие учреждения медицинского и социального профиля.

– В ближайшее время открывается реабилитационный стационар в городе Коммунаре Гатчинского округа на 300 коек. Кроме того, в этом году мы открываем полноценный стационар в Кировском районе, в городе Отрадное, – заявил Александр Жарков.

По задумке, со временем в каждом районе должны появиться хоть и небольшие, но современные центры оказания помощи ветеранам. Не только для лечения травм, но и для оказания психологической помощи.

– В каждой медицинской организации, в каждом центре помощи фонда «Защитники Отечества» есть кабинет медицинского психолога, психотерапевта. К психотерапевту могут обратиться не только бойцы, но и члены их семей. Важно вовремя оказать психологическую помощь, мы видим высокую потребность в ней и понимаем необходимость её предоставления, – резюмировал глава комздрава.

Александр Жарков добавил, что комитет по здравоохранению тесно сотрудничает с комитетом по социальной защите в вопросе создания единой системы адаптации и социализации ленинградцев, вернувшихся домой с фронта.

Мария Комарова