Гатчинцы – Курску

Во вторник, 13 августа, Гатчина отправила первую фуру гуманитарного груза в Курскую область. Оказать помощь пришли десятки человек. Виртуозный баянист Александр Волошанюк придавал силы и заряжал уверенностью. Погрузку сопровождало дружное исполнение «Катюши».

Предварительно все собранное было расфасовано волонтерами. Отдельно по наименованиям женские, мужские и детские вещи, теплая и летняя одежда, медикаменты, продукты, салфетки, полотенца, спальные принадлежности.

Большую работу провели волонтеры добровольческого движения «Ангелы тыла».

- В первую очередь откликнулась администрация Гатчинского района, волонтеры Санкт-Петербурга и Ленинградской области, совет ветеранов Гатчинского района, детские сады и школы, а также простые жители нашего города, обычные мамы и папы, - рассказала основатель добровольческого движения «Ангелы тыла» в городе Гатчине Анна Сотниченко. - У нас уходит четыре машины в неделю на разные направления СВО, в том числе на новые территории. А теперь – Курская область. Большую помощь оказывают волонтеры Гатчинского дворца молодежи, а также сотрудники ЖКХ – они с нами на каждой погрузке. Ведь в большинстве случаев мы все грузим руками. Спасибо всем за помощь. Мы - соотечественники, мы все должны помогать друг другу, всегда и во всем.

На погрузке были молодежные трудовые бригады и волонтеры Гатчинского дворца молодежи. Как пояснили руководители ГДМ, их цель, чтобы молодежь почувствовала здесь свою сопричастность к большому благородному делу.

Площадкой для сбора, фасовки и отправки гуманитарного груза, собранного жителями всего Гатчинского муниципального округа, стала Гатчинская лесоторговая база на улице Ополченцев-Балтийцев.

- Когда началась специальная военная операция, мы покупали здесь весь строительный материал. В какой-то момент директор лесоторговой базы в Гатчине Екатерина Петрова поинтересовалась, куда нам столько гвоздей и молотков. Мы объяснили, и она сразу выразила готовность участвовать. Екатерина предложила помещения, погрузчик, фуры. И вот мы идем вместе уже два с половиной года, - отметила Анна Сотниченко.

Со словами благодарности ко всем, кто организовал и помог в сборе и отправке гуманитарной помощи в Курскую область, обратились руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

- В очередной раз мы показали всему миру, что вместе мы - сила, - сказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - Мы никогда своих не бросаем. В наш дом в очередной раз пришла беда, и я благодарю движение «Ангелы тыла»: они одними из первых проявили инициативу объединиться и собрать необходимую помощь, в которой так нуждаются жители Курской области. Сегодня мы отправляем в Курскую область первую машину гуманитарной помощи. Мы на связи с администрацией Курской области. Они ждут помощи и поддержки. В эту работу включилась вся Ленинградская область. Губернатор сообщил, что Ленинградская область разместит в регионе более 300 человек. И на территории нашего муниципального лагеря «Лесная сказка» мы тоже готовы разместить на необходимый период семьи и детей. Сегодня многие общественные объединения и партии включились в сбор гуманитарной помощи. Спасибо всем. Спасибо юным волонтерам и серебряным волонтерам. Это здорово, когда вместе работают представители разных поколений. Чужого горя не бывает!

Татьяна Можаева