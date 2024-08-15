Безопасных счетов нет в природе!

Информация о происках злоумышленников есть в интернете, в отделениях и мобильных приложениях банков, на телевидении появились ролики, рекламирующие защитные функции сотовых операторов. Посыл у всех один: не верьте аферистам, не берите для них кредиты, не сообщайте свои данные и не переводите деньги. И что? На прошлой неделе в карманах мошенников снова осели миллионы, отправленные нашими беспечными согражданами.

А знаете, куда уходят деньги, которыми вы так щедро делитесь с преступниками?

У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Нет, не слон. Звонивший – мужской голос с плохо скрытым малороссийским акцентом – представился «Центральным архивом». Обратился по имени-отчеству. «Вам пришло письмо – по какому адресу его переслать?». Бред сивой кобылы. Отвечаю: «Кто отправлял, тот пусть и пересылает». И, видно, это был трудный день в его мошеннической практике – потенциальные жертвы тоже бывают несговорчивыми. Потому что злоумышленник не выдержал. Отбросив политесы, он понес на суржике проклятья всем нам – «сильно умным клятым москалям». На том и умылся.

Что характерно: ни одной бумажки теперь нельзя оформить без согласия на обработку персональных данных, что подразумевает их строжайшую секретность. При этом каждый негодяй на том конце провода располагает нашими данными вплоть до владения недвижимостью и продаж на «Авито»: «Мы знаем, у вас трое детей, вы купили квартиру в Гатчине и продали свадебное платье!». Они пытаются запугивать, когда чувствуют собственное бессилие. И бесятся.

Но, к сожалению, слишком часто у наших врагов все идет, как по маслу.

7 августа в Сиверский отдел полиции поступило заявление от 59-летней жительницы деревни Лампово, работающей в сетевом магазине. В ходе телефонных разговоров в мессенджерах WhatsApp и Telegram ее ввели в заблуждение и похитили 1 млн 700 тысяч рублей. Действуя по инструкции неизвестного злоумышленника, дама самостоятельно оформила кредиты на сумму более 1 млн 370 тысяч рублей, добавила собственных сбережений и перевела все деньги на банковские счета, продиктованные злоумышленником.

8 августа в Сиверскую полицию обратился 87-летний дачник из Петербурга. Ему на WhatsApp позвонил липовый сотрудник сбербанка, который представился Сергеем Александровичем и сообщил, что к банковской карте пенсионера подключились мошенники, которые пытаются снять деньги. Чтобы сохранить денежные средства, «сотрудник банка» посоветовал – нет, не заблокировать карту, как можно было бы ожидать, а перевести деньги на безопасный счет по номеру телефона. Пенсионер последовал указаниям и перевел на чужие номера телефонов сначала 80 тысяч, потом полмиллиона, потом еще 475 тысяч рублей. Сергей Александрович сообщил, что все в порядке, деньги в безопасности и закончил разговор. Через некоторое время потерпевший осознал, что стал жертвой мошенников. Ущерб превысил миллион рублей.

9 августа в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 70-летняя жительница Нового Света, которой позвонили и сказали, что от ее имени выдана доверенность на получение кредитов в банке. Чтобы у мошенников не было возможности снять денежные средства, необходимо перевести все деньги на безопасный счет. Пенсионерка направилась в отделения двух разных банков, сняла все сбережения и в третьем банке пятью переводами через приложение MIR Pay перевела мошенникам 700 тысяч рублей.

60-летней жительнице Гатчинского района поступил звонок от мифического сотрудника компании «Петроэнергосбыт», который предложил ей скидку на оплату электроэнергии. Дама продиктовала ему коды из смс, после чего ей позвонил «сотрудник Центрального банка России» и сказал, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, для предотвращения которых надо взять кредит и положить деньги на безопасный счет. Недолго думая, гражданка оформила кредит на полмиллиона, сняла триста тысяч и отправила их через банкомат в торговом центре на некий счет.

8 августа в гатчинскую полицию поступило заявление от 53-летней учительницы, которую мошенники обрабатывали пять дней, в итоге женщина набрала кредитов и отправила преступникам 1 млн 700 тысяч рублей. Сначала ей звонили и настойчиво предлагали заменить страховой полис в поликлинике, для чего потерпевшая продиктовала код из сообщения. Затем ей объявили, что у нее взломали личный кабинет на «Госуслугах», и переключили на «специалиста Центрального банка». Далее, действуя по указанию преступников, дама набрала кредитов в разных банках и через различные терминалы перевела все деньги на какие-то счета.

6 августа в Сиверский отдел полиции обратилась 57-летняя жительница деревни Лампово, которая неудачно инвестировала. Ей позвонил неизвестный – с предложением попробовать вложить денежные средства в инвестиции и заработать деньги. После того, как наживка была проглочена, даме позвонил «менеджер инвестиционной компании» Дмитрий, и она отправила ему фотографию своего паспорта в мессенджере WhatsApp. Женщину не смутило, что телефонный номер был международный с кодом Великобритании +44. После этого она сделала два небольших денежных перевода на обычный мобильный номер – какому-то Алексею Ивановичу Ч. На этом, к счастью, «инвестиции» закончились. Потерпевшая обратилась в полицию.