Участникам СВО — поддержка от Ленобласти

Новая централизованная служба возьмет на себя комплексную заботу о тех, кто еще в строю, и об их близких. С ветеранами, которые уже закончили военную службу, продолжит работать фонд «Защитники Отечества».

– Ранее социальные кураторы в основном были закреплены за семьями участников СВО на уровне районов, теперь в рамках единой службы социальные кураторы помогут получать весь спектр поддержки – медицинскую, психологическую, юридическую и социальную по единым стандартам, – пояснили «Ленинградской панораме» в комитете по социальной защите населения Ленобласти.

Кроме того, в комплекс мероприятий социальной поддержки войдут: обеспечение участников спецоперации техническими средствами реабилитации, проведение культурно-просветительских мероприятий в честь героев СВО, оказание психологической помощи бойцам и членам их семей, проведение бесплатных юридических консультаций и многое другое.

Ранее Ленинградская область также увеличила выплату при заключении контракта для участия в СВО до максимальной в стране – 2,1 млн рублей. Региональная выплата включает в себя земельный сертификат на участок в регионе на сумму 400 тысяч рублей, взамен которого по желанию с 1 сентября 2024 года можно будет получить единовременную выплату соответствующего размера. Денежные и иные меры поддержки доступны для военнослужащих как из Ленинградской области, так и из других регионов России.