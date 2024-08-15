В Сусанино перекроют железнодорожный переезд

В связи с ремонтом 16 августа и 22 августа с 00:00 до 06:00 в Сусанинском сельском поселении Гатчинского муниципального округа Ленинградской области перекроют движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный на 80-м километре федеральной дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо».

В период производственных работ на данном железнодорожном переезде для машин пожарных служб, скорой помощи, полиции и других экстренных служб будет обеспечен беспрепятственный проезд.

Объезд перекрытого участка может осуществляться через поселок Вырица по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Пустошка – Вырица, Кемполово - Губаницы - Калитино - Выра - Тосно – Шапки, Павловск - Косые Мосты.

Уважаемые водители, будьте внимательны и заранее планируйте возможные маршруты объезда данного участка.