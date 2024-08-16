«Бумажная живопись» Ирины Машиной

Ирина Машина занимается коллажной техникой уже несколько лет, организовав творческую мастерскую «Коллаж-машина». Художница ведет большую популяризаторскую деятельность, посвященную коллажному творчеству, проводит мастер-классы и встречи в Санкт-Петербурге, участвует в выставочных проектах.

Ирина уже знакома гатчинцам: два года назад она стала участницей творческого проекта «Воздействующие лица», представленного в Гатчине. В прошлом году художница презентовала свою творческую мастерскую в нашем городе в рамках фестиваля сайт-специфичного искусства в библиотеках «Не_место».

Сейчас в Гатчине представлена первая персональная выставка Ирины Машиной под названием «Бумажная живопись» - своего рода результат поисков, экспериментов и размышлений о том, что такое коллаж и каким он может быть.

- Это очень интересная история, - говорит куратор выставки, сотрудник библиотеки им. А.И. Куприна Дарина Тоткайло. - Коллаж — довольно специфический вид искусства. У него есть ряд особенностей, которые являются его преимуществами и, одновременно, его подводными камнями. Во-первых, коллаж — это очень демократичное искусство: даже если человек уверен, что он не умеет рисовать вообще, что-нибудь у него всё равно получится. При коллажировании мы пользуемся какими-то готовыми образами и материалами, компонуя их сообразно нашему видению, представлению о прекрасном и нашим задумкам. С другой стороны, использование заготовок может сделать коллаж немного обезличенным, поскольку узнаваемые образы сами предписывают некий контекст работе.

В творчестве Ирины органично объединились коллаж и живопись. На выставке представлена серия бумажных коллажей, где вместо узнаваемых растиражированных материалов используются собственные красочные заготовки (акрил, гуашь, ручка), бумага разной плотности, цвета и фактуры, старые обои. Это работы, которые в основном сделаны без использования глянцевых журналов, без самых популярных в коллажном искусстве материалов. В своем творчестве Ирина использует иллюстрации из старых книг и собственные выкрасы, то есть собственные эксперименты с бумагой и красками.

«Я увлечена коллажем уже почти десять лет, - рассказывает Ирина Машина. - Мои предпочтения и стиль меняются, и со временем мне всё больше хочется создавать работы, свободные от ассоциаций и подтекстов, которые могут нести вырезки из журналов и книг. Мне хочется сделать готовые работы максимально личными, отражающими мой внутренний мир. Образы рождались интуитивно, когда всматриваешься в цветовые пятна и гадаешь, на что они похожи. Некоторые работы воплощают заранее продуманные сюжеты, но и для их реализации использованы живописные материалы, подобранные по цвету и фактуре».

Как считает Ирина Машина, коллаж хорош тем, что подходит людям с разным опытом рисования. Фантазия есть у всех, и с помощью коллажной техники можно сразу сделать интересную работу.

И действительно, коллаж — особенное искусство, дарящее безграничную свободу для творчества. В нём можно свободно сочетать несочетаемое. Можно выбирать любых героев и помещать их в любые обстоятельства. Можно собирать этих героев по частям. Можно использовать краски, карандаши, пастель или фломастеры. В ход может идти всё, что угодно — фотографии, сухоцветы, нитки, пуговицы, обрезки цветной бумаги и другие мелочи.

8 августа в «Купринке» прошел «Бумажный коворкинг», в рамках которого, под вдохновением необычных работ Ирины Машиной создавались авторские коллажи. Принять участие в творческой встрече мог любой желающий, вне зависимости от опыта и умений. Темы и материалы выбирали сами. В итоге встреча получилась очень душевной, заполненной новыми открытиями, впечатлениями и радостью от творческого процесса и результата.

Выставка «Бумажная живопись» Ирины Машиной продлится в библиотеке им. А.И. Куприна до конца августа.

Юлия Лысанюк