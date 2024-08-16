Расселять или ремонтировать?

6 августа граждане, проживающие в доме № 9 на улице Рыбакова, обратились на личный прием к главе администрации Гатчинского района Людмиле Нещадим по поводу плачевного состояния своего дома и исключения его из программы капремонта. Через три дня Людмила Николаевна побывала в Мариенбурге, пообщалась с жильцами на месте и воочию убедилась: второе столетие дается дому № 9 с большим трудом.

Сейчас в двухэтажном деревянном доме – семь квартир. Когда-то, видимо, было восемь: квартира № 1 находилась в подвале, который теперь напоминает вход в преисподнюю. Точный год постройки дома неизвестен, в документах он значится как «до 1917 года». Состояние соответствующее: протекает крыша, сгнили нижние венцы, из-за чего дом постепенно оседает набок. Капитального ремонта он на своем веку не видал ни разу. По словам жильцов, к 1987 году сюда провели отопление, в 1993-м на крышу положили новый шифер. На этом участие города в судьбе дома закончилось, и с тех пор жильцы поддерживают его своими силами. Сами красят, сами соорудили пристройку, чтобы подпереть дом с опасной стороны; прилепили крыльцо, поставили металлическую дверь.

В морозы замерзает водопровод, жильцы жалуются, что приходится, не переставая, лить воду, чтобы не заледенело. Сотрудники ЖКХ периодически приезжают отогревать трубы, но в подвал спускаться уже небезопасно.

Как рассказывают жильцы, однажды в их отсутствие здесь побывали представители Фонда капремонта, но они, как на грех, раскопали фундамент не с той стороны. Подкоп сделали там, где фундамент сохранился практически в идеальном состоянии: на солнечной стороне, с фасада, он сложен из пудостьского камня, и стена сухая и крепкая. С противоположной стороны – беда: каменного фундамента нет, есть ненадежная кирпичная кладка, гнилые бревна, сырость и подпорка из хлипкой веранды.

Дом нужно либо расселять как аварийный, либо капитально ремонтировать. Однако в апреле региональный Фонд капремонта убрал дом № 9 из программы на 2025 год в связи с большой коммунальной задолженностью. На сегодняшний день по двум квартирам ведутся претензионные судебные дела, и по одной из них идет процесс вступления в наследство в связи со смертью собственника, который погиб два года назад в спецоперации. Вто-рой должник, по словам соседей, начал платить за коммунальные услуги, но это не помогло.

Чего хотят сами жители? Жители не стремятся покинуть старый дом – при определенных условиях.

- Если нам смогут сделать полноценный капремонт, заменят гнилые венцы, мы бы остались здесь, – говорит хозяйка одной из квартир Ольга Пересадина. – Все же можно сделать, из руин дворцы поднимают… Но если нет – пусть расселяют.

Глава администрации, оценив масштаб бедствия, заключила: судьбу дома будет решать специальная комиссия, срок – до конца сентября.

- Дом не включен в программу капитального ремонта, поэтому, если комиссия признает его аварийным, будем предпринимать шаги по переселению жильцов в благоустроенный жилой фонд. Если же специалисты скажут, что дом невозможно по объективным причинам признать аварийным, будем решать, каким образом его отремонтировать за счет муниципальных средств. Но, согласно Жилищному кодексу, доля софинансирования капитального ремонта со стороны собственников обязательна, – сказала Людмила Нещадим.

Следующая встреча с жильцами запланирована на конец сентября. А пока комитету ЖКХ дано поручение утеплить водопровод для предотвращения замерзания в зимний период, чтобы людям хотя бы не пришлось лить непрерывно воду и вызывать аварийку для отогрева.

Екатерина Дзюба