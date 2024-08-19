Форель и брокколи из Новосветского поселения

Карен Багранян – выпускник регионального проекта «Школа фермера» по направлению «Рыбоводство» – получил грантовую поддержку правительства Ленинградской области в рамках проекта «Агростартап». На участке площадью 1 га фермер организовал рыбное производство: купил установку замкнутого водоснабжения для выращивания и передержки форели, и процесс пошел.

- Мы убедились, что производство набирает обороты, фермер точно выполнит взятые на себя обязательства в рамках грантовой поддержки, – сказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Хорошо себя зарекомендовал проект Алексея Садова – известная ферма «Жили-растили», которая арендует 37 га земли для пашни. В прошлом году там было произведено 370 тонн овощей и 10 тонн клубники. На ферме заведена такая практика: посетители приезжают и самостоятельно собирают урожай – кому что хочется, как в супермаркете. Здесь растет несколько видов капусты, включая брюссельскую и савойскую, тыква, картошка, клубнику собирают с середины июня и до августа. Гостям предлагается меню полевой кухни – плов, ребрышки, колбаски и другое.

- Хочется пожелать успеха, – сказала глава администрации. – Люди не боятся начинать что-то новое, и с поддержкой государства многое получается. Молодцы наши фермеры!

Людмила Николаевна вручила Алексею Садову благодарственное письмо от Гатчинской администрации и совета депутатов – за содействие в подготовке экспозиции Гатчинского района на региональном Дне поля:

- Искренне благодарю вас за вашу миссию и желаю всяческих успехов в развитии такого благого дела, которое доставляет удовольствие вам и радует жителей и гостей гатчинской земли.

Екатерина Дзюба