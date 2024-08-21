Кто в Гатчинском районе 22 августа останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
22.08.24 с 09:30 до 18:00
Пудостьское поселение:
п. Пудость, ул. Половинкиной,
д. Покизен-Пурская,
д. Алапурская,
д. Ивановка.
22.08.24 с 10:00 до 18:00
Кобринское поселение:
п. Высокоключевой, пр-т Большой д.37, школа, скважина.
22.08.24 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское поселение:
с. Никольское, ш. Киевское,
д. Большие Колпаны, ул 30 лет Победы.
22.08.24 с 09:30 до 18:00
Сиверское поселение:
д. Старосиверская.
22.08.2024 с 10:00 до 17:30
Веревское поселение:
ТСН «Ижора».
22.08.2024 с 09:30 до 17:30
Вырицкое поселение:
д. Каушта,
д. Горки,
д. Мины.
22.08.24 с 06.00 до 20.00 кратковременно 2 раза на 30 минут
Сусанинское поселение:
п. Кобралово.
22.08.24 с 09:30 до 18:00
Рождественское поселение:
д. Выра.
22.08.24 с 09:30 до 18:00
Войсковицкое поселение:
д. Карстолово,
п. Войсковицы, школа, начальная школа, ж/д Манина (кратковременно).