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Кто в Гатчинском районе 22 августа останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

22.08.24 с 09:30 до 18:00

Пудостьское поселение:

п. Пудость, ул. Половинкиной,

д. Покизен-Пурская,

д. Алапурская,

д. Ивановка.

 

22.08.24 с 10:00 до 18:00

Кобринское поселение:

п. Высокоключевой, пр-т Большой д.37, школа, скважина.

 

22.08.24 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское поселение:

с. Никольское, ш. Киевское,

д. Большие Колпаны, ул 30 лет Победы.

 

22.08.24 с 09:30 до 18:00

Сиверское поселение:

д. Старосиверская.

 

22.08.2024 с 10:00 до 17:30

Веревское поселение:

ТСН «Ижора».

 

22.08.2024 с 09:30 до 17:30

Вырицкое поселение:

д. Каушта,

д. Горки,

д. Мины.

 

22.08.24 с 06.00 до 20.00 кратковременно 2 раза на 30 минут

Сусанинское поселение:

п. Кобралово.

 

22.08.24 с 09:30 до 18:00

Рождественское поселение:

д. Выра.

 

22.08.24 с 09:30 до 18:00

Войсковицкое поселение:

д. Карстолово,

п. Войсковицы, школа, начальная школа, ж/д Манина (кратковременно).

 