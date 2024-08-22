Игры с мошенниками до добра не доводят

Если только вы поддадитесь на провокации, вступите в разговор, заслушаетесь и что-то продиктуете или скачаете, – пиши пропало. Кто читал «Одиссею» Гомера или хотя бы мифы Древней Греции в вольном изложении, знает, как опасно слушать сладкоголосых сирен… Если невмоготу – тянет пообщаться с темными силами, поступите, как хитроумный Одиссей: обратитесь за помощью к близким, ведите свои разговоры в присутствии друзей или родных, и пусть они удерживают вас от опрометчивых поступков. Если в момент подозрительного звонка рядом никого не оказалось, незамедлительно делитесь информацией с теми, кому доверяете – детьми, мужьями-женами, родителями, коллегами, а еще лучше – с полицейскими или работниками своего банка. Только настоящими, а не мифическими.

17 августа в УМВД России по Гатчинскому району обратилась 59-летняя жительница Гатчины, которую обманул мошенник, прикинувшийся медиком. На мобильный телефон женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником поликлиники и сообщил, будто бы для более удобной записи к врачам и получения всех необходимых документов онлайн необходимо установить приложение на телефон. Действуя по его указанию, потерпевшая скачала и установила на свой телефон какое-то приложение, название которого она не запомнила. После этого ей стали поступать звонки от неизвестных с угрозами о списании денежных средств. Проверив свой счет в банке, дама обнаружила перевод в сумме более 180 тысяч рублей, которого она не совершала.

В тот же день в полицию обратился незадачливый игрок на бирже. 57-летний житель Гатчины купился на предложение липового брокера финансовой компании – подзаработать на бирже ценных бумаг. По наущению мошенника он установил на свой телефон приложение «Терминал» и, слушаясь инструкций в телефонной трубке, пополнял счет в этом приложении, проводил различные операции с денежными средствами, а когда захотел вывести свои деньги, получил отказ. Ни брокера, ни биржи, ни денег. Вместо заработка потерпевший понес колоссальные убытки: для своей «биржевой игры» он взял два кредита в разных банках и занял деньги у родственников. Ущерб составил, без малого, 2 млн рублей.

Однако это далеко не предел. Ранее, 12 августа, в гатчинскую полицию поступило заявление от 47-летнего жителя Нового Учхоза, который «наторговал» на бирже на три с лишним миллиона – в минус. В июле потерпевшему позвонил неизвестный, который предложил заработок в интернете, а именно – проводить торги на бирже. Гражданин повелся на это предложение и перевел для начала девять тысяч рублей. Сумма удвоилась, причем деньги – 18 тысяч – без проблем удалось вывести со счета. Конечно, мужчина заинтересовался таким быстрым и легким заработком и отправил на тот же счет три миллиона 180 тысяч рублей. Собственно, на этом игра на бирже и закончилась: преступники получили, что хотели, и больше тратить время на «клиента» не стали. Полиция возбудила очередное уголовное дело.

16 августа было возбуждено дело по факту мошенничества в мессенджере «Телеграм». Доверчивая 19-летняя девушка познакомилась в «Телеграме» с молодым человеком, назвавшимся Алексеем. Путем обмана и злоупотребления доверием телефонный знакомый завладел данными банковской карты девушки, оформил на нее кредит на сумму 62 тысячи рублей, забрал деньги и был таков.

В Коммунарский отдел полиции обратилась 46-летняя женщина, которой поступил звонок с мобильного номера МТС, неизвестный представился сотрудником компании сотовой связи МТС и под предлогом, что сим-карту заблокируют, велел обновить приложение МТС и установить версию 5G. Для этого надо было зайти в личный кабинет, перейти в настройках на вкладку 5G и нажать «Установить приложение». Следуя инструкциям незнакомца, дама установила приложение, после чего телефон заблокировался и началась установка обновления. Потом ее смартфон выключился совсем, и все установки были сброшены до заводских настроек. Женщина поняла, что это мошенники, и с другого телефона позвонила в свои банки. В Сбере все операции заблокировали, в «ВТБ» оператор сообщил, что операция по переводу денежных средств на сумму 80 тысяч рублей уже прошла. По факту кражи с банковского счета возбудили уголовное дело.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – «мошенничество в особо крупном размере» – было возбуждено по факту обмана пенсионера. 73-летний потерпевший заявил в Гатчинскую полицию о том, что некто в телефонном разговоре сообщил ему, будто он стал жертвой мошенников и теперь необходимо установить приложение для сохранности его денежных средств. Пенсионер установил приложение на свой мобильный телефон, после чего узнал, что с его банковского счета было списано более 1 млн 440 тысяч рублей.

13 августа в УМВД России по Гатчинскому району обратилась 66-летняя дачница из Петербурга, которой рассказали ту же сказку по телефону: якобы она стала жертвой мошенников, и надо спасать сбережения. Выполняя указания мошенника, пенсионерка сняла свои деньги в банках и через терминал в торговом комплексе на Пушкинском шоссе в Гатчине отправила различными переводами на чужие банковские счета 880 тысяч рублей. Кто мешал хотя бы положить все эти купюры под матрас – до выяснения обстоятельств? Посоветоваться с банками, с полицией, с родными и знакомыми, в конце концов? Тут бы обман и раскрылся. Но граждане удивительным образом хранят в секрете свои сношения с преступным элементом – до поры до времени, пока не приходится заявлять в полицию о свершившемся преступлении. Постфактум.