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Эксперты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенничества со «школьными» выплатами

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили новую схему обмана родителей школьников.

Рубрики:  Общество

Совсем недавно в Госдуму был внесен законопроект о денежной выплате к началу учебного года. В связи с этим активизировались мошенники и уже начали проворачивать свои схемы обмана.

Новая схема мошенничества

В родительских группах в Telegram и «ВКонтакте» мошенники предлагают потенциальным жертвам перейти по фишинговым ссылкам для получения «выплат к школе». Обычно при переходе по таким ссылкам жертвы заполняют данные банковской карты и номер телефона. Так мошенники получают доступ к онлайн-банку и переводят себе все деньги со счета доверчивых граждан.

Существует и другая, более простая мошенническая схема. Преступники просят оплатить небольшую комиссию, чтобы жертва смогла получить «выплату». В качестве предлога может использоваться оплата юридических услуг, налога или комиссии за перевод.

Важно: На федеральном уровне выплаты на подготовку детей к учебному году в 2024 году не запланированы. А соответствующий законопроект еще только прошел стадию регистрации.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества: «Мы традиционно призываем относиться к любой информации в интернете с недоверием, особенно когда речь идет о всевозможных выплатах. Мошенники успешно используют инфоповоды и, применяя методы социальной инженерии, обманывают своих жертв. Чтобы не попасться на уловки мошенников, важно сохранять бдительность: не переходить по подозрительным ссылкам в электронной почте, социальных сетях или мессенджерах. Критически оценивайте сообщения с чрезвычайно выгодными предложениями или, наоборот, тревожные послания, особенно если вас торопят или запугивают. И помните, повышение уровня цифровой грамотности помогает значительно снизить вероятность перехода по фишинговым ссылкам».

Что делать, если ввели данные по фишинговой ссылке?

Для начала позвоните в банк по горячей линии и объясните ситуацию: когда и как были скомпрометированы данные. После этого оператор сможет заблокировать вашу карту. Еще быстрее это можно сделать самостоятельно в мобильном приложении или на официальном сайте банка.

Если на подозрительном ресурсе вы ввели логин и пароль от профиля в мессенджере, соцсети или «Госуслуг», оперативно предпримите следующие действия:

  1. Самостоятельно смените пароль от личного кабинета.

  2. Смените пароли в других сервисах, если они совпадают с паролем от скомпрометированного личного кабинета (важно использовать уникальные пароли для каждого отдельного сервиса).

  3. Установите двухфакторную аутентификацию через настройки в личном кабинете. Укажите телефонный номер или другой вариант дополнительного подтверждения входа, помимо пароля.

Фото roskachestvo.gov.ru – официальный сайт Роскачества