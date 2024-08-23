Пожарные учения на нефтебазе

На нефтебазе «Лукойл» в Зайцево 21 августа прошли учения, в которых были задействованы 42, 43 и 103 пожарно-спасательные части. По легенде, на нефтебазу было совершено нападение дрона: в результате удара оказался поврежден резервуар с дизельным топливом емкостью полторы тысячи кубометров. Произошло возгорание. Пожар распространился на 150 квадратных метров, площадь разлива топлива составила 800 кв. м.

По сигналу на нефтебазу прибыли силы местного пожарно-спасательного гарнизона и отряда Государственной противопожарной службы Гатчинского района: 10 единиц техники, в том числе три автоцистерны и лестница, и 35 человек личного состава. Пожарные произвели боевое развертывание: растянули рукава – от пожарного водоема на территории нефтебазы до места возгорания, облачились в средства защиты – теплоотражающие костюмы, как космонавты для высадки на Луну, и приступили к тушению. Работало семь стволов с водой и два ствола с пеной (ГПС-600 – генератор пены средней кратности). В результате «пожар» был успешно локализован и ликвидирован, жертв и пострадавших нет.

Как пояснил начальник Гатчинского местного пожарно-спасательного гарнизона подполковник внутренней службы Евгений Мясников, это условное ЧП – одно из самых сложных:

- На данный объект предусмотрена высылка сил и средств согласно расписанию выезда по номеру 1.3 «жидкость», это самый сложный пожар, который может произойти на территории Гатчинского района. В случае реальной ситуации на нефтебазе сюда будут привлечены все силы и средства в количестве 12 единиц основной техники – плюс специальная.

Заместитель начальника по антикризисному управлению Главного управления МЧС России по Ленинградской области полковник внутренней службы Александр Тихомиров, руководивший учениями, подвел итог и поблагодарил личный состав за хорошую подготовку: «При любой работе есть какие-то замечания, однако критических недостатков на данный момент не выявлено. Будет проведен детальный разбор, но, в основном, все с задачей справились».

Такую серьезную проверку Главное управление МЧС по Ленинградской области проводит раз в пять лет, когда пожарно-спасательные части в отдельно взятом районе демонстрируют свое мастерство по ликвидации крайне опасного ЧП на промышленном объекте. Антитеррористическая защищенность нефтебазы в Зайцево соответствует современным требованиям: по всему периметру территория обнесена забором, исключающим проникновение посторонних, объект охраняется специальной защитной системой и вооруженной охраной. Кроме того, вводятся в действие технические устройства для защиты от беспилотников. Однако лишних предосторожностей в таких вопросах не бывает, и сотрудники МЧС готовы к любому развитию событий.

Екатерина Дзюба