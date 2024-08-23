В Ленобласти в многоквартирных домах сокращается время продажи крепкого алкоголя

Госдума РФ в феврале приняла закон о запрете "наливаек" в жилых домах. Федеральная инициатива дала регионам право устанавливать свои параметры по ограничению торговли крепкими и пивными напитками в ночное время. Рабочая группа депутатов, предпринимателей и представителей администрации опросила бизнес, проанализировала жалобы населения на круглосуточные точки продажи алкоголя, чтобы максимально корректно отразить в региональном законе ограничения на торговлю крепким алкоголем.

Речь идет об объектах, расположенных в МКД, и являющихся баром или буфетом. Кафе могут работать до 02 часов ночи, рестораны – 24/7.

Областной закон Ленинградской области от 07.05.2024 № 51-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 областного закона «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской» вступает в силу 1 сентября 2024 года.

Согласно документу, на территории Ленобласти разрешено продавать алкоголь в барах и буфетах только с 9 часов до 23 часов. Исключения есть: в период празднования Нового года с 23 часов 31 декабря до 4 часов 1 января (новогодняя ночь).

Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания допускается только в ресторанах, в барах, в кафе и буфетах, в том числе расположенных в МКД.