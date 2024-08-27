Бюджет Гатчинского района увеличили на 1,35 млрд рублей

23 августа, при участии главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим, состоялась заключительная сессия районного совета депутатов текущего созыва. Вел заседание глава Гатчинского района Виталий Филоненко. На повестке дня стояли бюджетные вопросы.

С докладом выступила председатель комитета финансов Любовь Орехова. Речь, в частности, шла об утверждении порядка предоставления субсидии из районного бюджета городским и сельским поселениям на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского района. Также Любовь Ивановна рассказала об изменениях, которые предлагается внести в бюджет Гатчинского района на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов. В частности, изменить доходную часть бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений. В результате предлагаемых изменений доходная и расходная часть бюджета Гатчинского района увеличатся, дефицит бюджета уменьшится. Депутаты приняли предложения единогласно.

На заседании рассматривался вопрос об утверждении порядка предоставления трансфертов из бюджета Гатчинского района бюджетам городских и сельских поселений на дополнительные расходы – а именно, на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В результате дополнительных ассигнований, как пояснила Любовь Орехова, средняя заработная плата работников культуры в Гатчинском районе повысится.

Откуда доход?

- Мы провели детальный анализ доходной и расходной части бюджета, – пояснила Любовь Ивановна. – Предлагается увеличить доходную часть бюджета на 1 млрд 351 млн рублей. В том числе за счет собственных доходов – на 772 млн рублей, из них 330 млн – это налог на доходы с физических лиц (в ряде организаций была произведена уплата дивидендов и увеличилась численность сотрудников). В результате уточненный бюджет по данному доходному источнику составит 3,5 млрд рублей. На 357 млн предлагается увеличить налог от упрощенной системы налогообложения – также в связи с увеличением количества налогоплательщиков (на 342 человека). Доходный источник составит 1 млрд 727 млн рублей.

Кроме того, доходная часть бюджета возрастет за счет увеличения платы организаций за негативное воздействие на окружающую среду, дохода от продажи земельных участков, а также за счет целевых поступлений из областного бюджета.

На что израсходуем?

Расходную часть бюджета предлагается увеличить на 1 млрд 314 млн рублей и направить на приобретение и установку камер видеонаблюдения на территории Гатчинского района, на установку системы оповещения, на ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в рамках концессионного соглашения с АО «Коммунальные системы Гатчинского района», на выполнение муниципального задания в связи с увеличением количества заявлений на подготовку градостроительных планов и межевых планов земельных участков, в том числе для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, на подарки к 1 сентября и новогодним праздникам для детей из семей участников СВО, на единовременные выплаты контрактникам, на приобретение оборудования по заявкам воинских частей.

За счет средств областного бюджета предлагается увеличить расходы на капитальный ремонт объектов в районе. В частности, почти 58 млн рублей требуется на капремонт системы теплоснабжения в Шпаньково и Тойворово, 46,8 млн рублей – на капремонт тепловых сетей в Пудомягах и Войсковицах, 29 млн рублей – на завершение строительства участка автодороги Мины – Новинка. 129 млн рублей пойдут на приобретение жилья для сирот.

Кроме того, за счет средств областного бюджета на 64 млн рублей увеличивается расходная часть бюджета – на строительство ясельного корпуса детского сада № 13 в Гатчине (общая сумма, разделенная на два года, составит 205 млн рублей). 82 млн рублей пойдет на строительство детского сада на 180 мест в Коммунаре (общий объем средств, рассчитанный на три года, – 430 млн рублей). В обоих случаях предусмотрено софинансирование из местного бюджета – 9%.

Также из областного бюджета отводится 2,2 млн рублей на обновление материально-технической базы учреждений образования, 13 млн рублей – на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство, 22 млн рублей – на горячее питание и молоко в школах.

Для городских и сельских поселений предусмотрено порядка 208 млн рублей, в том числе на инвестиционные проекты – 128,7 млн рублей: на строительство и ремонт дорог в Пудостьском, Веревском, Кобринском, Сяськелевском, Войсковицком, Дружногорском поселениях и в Гатчине. 13 млн рублей отводится на расселение аварийного жилого фонда в Коммунаре.

Кроме того, 3 млн рублей выделено на поощрение поселений по итогам достигнутых показателей деятельности глав администраций за 2023 год. Первое место и 1,5 млн рублей получило Сяськелевское поселение, второе – 1 млн рублей – Войсковицкое поселение, третье место – 450 тысяч – Таицкое поселение.

2,5 млн рублей направлено на проведение культурных и событийных мероприятий районного значения, 69,7 млн рублей – на зарплату работников учреждений культуры Рождественского и Сусанинского поселений, а также Гатчины.

Депутаты единогласно приняли предлагаемые поправки. Итого, доходы бюджета Гатчинского района на 2024 год увеличатся на 1 млрд 361 млн рублей и составят 12 млрд 466 млн. Расходы возрастут на 1 млрд 314 млн рублей и достигнут 13 млрд 740 млн. Дефицит бюджета уменьшится до 1 млрд 274 млн рублей.