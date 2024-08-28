От Благовещенска до Кировска: воины из Приамурья на Невском пятачке

В результате наступательных действий советские войска освободили Шлиссельбург, создали сухопутный коридор и соединили осажденный Ленинград со страной, разомкнув вражеское кольцо. Память о защитниках города на Неве увековечена на мемориальном военно-историческом комплексе «Невский пятачок», где в 2005 году была заложена Интернациональная аллея памяти и славы. Здесь регионы России и бывшие республики СССР устанавливают памятные знаки в честь своих уроженцев, сражавшихся на этом плацдарме. Один из памятников посвящен воинам-амурцам, павшим при защите Отечества на Невском пятачке.

Непривычная точка зрения

На Северо-Западе Российской Федерации мы хорошо знаем о тех событиях Великой Отечественной, которые непосредственно затронули наши родные земли, а вот о том, что происходило, например, на Дальневосточном фронте, где боевые действия длились на четыре месяца дольше (до 2 сентября 1945-го), — гораздо хуже. А ведь для фронта и Победы действительно трудилась вся страна!

«22 июня ровно в четыре часа…» Так было только для тех, кто жил по московскому времени. В Приамурье же было на шесть часов больше. Так что весть о начале войны пришла туда в 18:00 по местному времени, когда электромеханик Благовещенского телеграфа А.Мельникова открыла связь для приема корреспонденции ТАСС. «Во дворе почты-телеграфа находились наши руководители — Н.Антипов и В.Семёнов, подходили работники. Все были очень встревожены, — вспоминала Алевтина Марковна. — Я приняла сообщение о войне для газеты «Амурская правда». В то время никто из нас не думал, как надолго всё это и с какими трудностями нам придется столкнуться за эти пять лет...»

А с рассветом 23 июня в Благовещенский городской военный комиссариат от горожан начали поступать заявления с просьбой отправить их в действующую армию. Как рассказывают местные краеведы, только за первые три часа работы было принято две сотни заявлений, в том числе — от студенток пединститута, требовавших зачислить их «в ряды девушек, идущих защищать любимое Отечество».

Патриоты из глубокого тыла

Амурская область была глубоким тылом, но буквально с первых дней войны люди там начали активно перестраивать свою жизнь на новый лад. Об этом подробно рассказывается в нескольких экспозициях Амурского областного краеведческого музея имени Г.Новикова-Даурского в городе Благовещенске (административном центре региона) и множестве изданий, посвященных амурчанам в годы Великой Отечественной.

Несмотря на угрозу вторжения Квантунской армии Японии и необходимость быть готовыми к боевым действиям на своей территории, амурчане не только осваивали способы противовоздушной и химической обороны, но и стали одними из важных поставщиков сельскохозяйственной и военной продукции для страны. В Приамурье ремонтировали военную технику, шили обмундирование, делали броню для пароходов и барж, изготавливали зажигательные приспособления для борьбы с танками. Хлеб, судостроительный лес, мины, гранаты, корпуса для авиабомб — всё это поставляли амурчане, присоединившиеся к патриотическим движениям «двухсотников» и «трехсотников» и старавшиеся выполнять норму на 200–300%, трудясь за себя и за товарища, ушедшего на фронт.

Для нужд армии жители Приамурья жертвовали кровь и личные сбережения. Удостоверения почетных доноров тех лет хранятся в музее в Благовещенске, а на 58 млн рублей, собранных амурчанами, были построены авиаэскадрильи «Амурский колхозник», звено бомбардировщиков «Амурский комсомолец», колонна танков и боевой корабль.

В рамках всевобуча в Приамурье велась подготовка специалистов военного дела, в том числе — лыжников-разведчиков. 250 таких бойцов было призвано из Амурской области только в октябре 1941-го. Но воевать шли и те, кто не имел особой специальности, а порой даже не держал в руках оружия. За годы войны добровольцами на фронт отправились более 140 тысяч жителей Приамурья. Около 40 тысяч воинов-амурцев погибли или пропали без вести. 120 человек за проявленные ими мужество и героизм удостоены звания «Герой Советского Союза», 16 стали полными кавалерами ордена Славы трех степеней, более 56 тысяч награждены орденами и медалями.

«Они сражались за Родину»

Амурчане сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны: под Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и в районе Курска, освобождали Украину и Белоруссию, Кавказ и Прибалтику, брали Берлин, а после 9 мая 1945 года изгоняли японских оккупантов из Маньчжурии.

Подвиги воинов из Приамурья, совершенные во время битвы за город на Неве, увековечены на Интернациональной аллее памяти и славы мемориального комплекса «Невский пятачок» в Кировске. С инициативой установки здесь памятного знака выступил член Общественной палаты Амурской области Сергей Орлов, возглавлявший отделение Всероссийского поискового движения. Идею поддержал известный общественный деятель, почетный меценат Санкт-Петербурга и почетный гражданин Кировского района Ленинградской области Грачья Погосян, на средства которого и был создан памятник. В день открытия памятного знака в 2021 году здесь была заложена особая капсула — артиллерийская гильза, заполненная землей с площади Победы Благовещенска, монумента казакам-первопроходцам и еще нескольких исторических мест Приамурья.

На гранитной стеле нет ни имен, ни фамилий, только надпись «Вечная память и слава воинам-амурцам, павшим при защите Отечества на Невском пятачке», а ниже — будто след от разорвавшейся бомбы. «Нашим историческим обществом установлено более ста фамилий людей, которые принимали участие в боевых действиях на Невском пятачке, — рассказал председатель Общественной палаты Амурской области Владимир Седов. — Поисковые действия еще продолжаются, предстоит установить немало имен. Но мы знаем, что эти люди погибли не зря, и всегда будем их помнить. Этот памятник посвящен всем нашим погибшим землякам».

Елена Алексеева, Жанна Мозговая

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 4 км на юго-запад от города

Координаты для GPS: N 59° 50' 31.448'' E 30° 57' 22.381''

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