Ленобласть увеличивает мощности птицепрома

«Птицеводство – одна из основных отраслей АПК Ленинградской области. В недавний период сложности в стране с производством яиц и мяса именно Ленинградская область обеспечивала свой продукцией повышенный спрос в стране. Мы занимаем первое место в России по объему производства яиц и пятое – по производству мяса птицы. И отрасль с каждым годом наращивает производство, этому способствует ввод новым производственных площадей птицефабрик «Роскар», «Синявинская», «Северная». Отрадно, что в этом году масштабный процесс модернизации с новыми планами развития начинает наша птицефабрика «Оредеж». Её вклад будет существенным при достижении наших целей в 5 млрд штук яиц и 400 тысяч тон мяса в год», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

На выставке «Агрорусь-2024» подписано соглашение между комитетом по АПК Ленинградской области и представителем ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» Рустемом Миргалимовым о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по строительству нового, реконструкции и модернизации действующего птицеводческого комплекса яичного направления. Новые производственные мощности позволят увеличить объем производства куриного яйца на 600 млн штук в год, создадут более 280 рабочих мест. Стоимость проекта – 5,5 млрд руб.

Соглашение, подписанное с генеральным директором АО «Птицефабрика Синявинская» Алексеем Беляевым, предполагает увеличение объема производства яиц на 166 млн штук в год. Стоимость проекта – 500 млн руб.

Исполнительный директор АО «Птицефабрика «Северная» Валерий Кривоносов подписал с комитетом по АПК два инвестсоглашения: о строительстве новых птичников по выращиванию 700 тыс. голов цыплят-бройлеров в год, увеличению производства мяса на 10 тыс. тонн в год, стоимостью 1,2 млрд руб. и строительству цеха по приготовлению экструдированных кормов производительностью 73 тыс. тонн продукции в год, стоимостью – 700 млн руб.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области