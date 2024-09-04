РУСАЛ Бокситогорск начал поставки огнеупорного бетона для кремниевой промышленности

Входящий в компанию РУСАЛ Бокситогорский глиноземный завод (БГЗ, Ленинградская область) начал производство и поставку на собственные заводы компании «Кремний» (Иркутская область) и «Кремний-Урал» (Свердловская область) огнеупорного бетона. Он используется для защитной облицовки ковшей (футеровка) при производстве кремния – защищает ковши от расплавления жидким металлом и замедляет остывание кремния.

«Данный продукт был разработан нашим институтом и поставляется под маркой ILMIT Cast. Ранее в обеспечении огнеупорными смесями Россия почти полностью зависела от импорта. Промышленные испытания ILMIT Cast продолжались более полугода и подтвердили его повышенную по сравнению с импортными аналогами стойкость», - рассказал Директор по науке Института легких материалов и технологий (ИЛМиТ – собственный научно-исследовательский центр РУСАЛа) Дмитрий Рябов.

Работа над рецептурой огнеупорного бетона велась под руководством Виктора Аниканова (ИЛМиТ) и непосредственного участия опытных производственников Бокситогорского завода – начальника производственно-технологического отдела Андрея Воробьева и руководителя группы аналитического сопровождения производства Всеволода Говорова.

Кремний для алюминиевых сплавов является одним из основных легирующих элементов, из сплавов с кремнием изготовляется огромное количество продуктов – от автомобильных колес и бытовых радиаторов, до мостовых конструкций и оконных профилей. Два завода РУСАЛа являются единственными отечественными производителями кремния, почти треть их продукции поставляется сторонним металлургическим предприятиям России и других стран, две трети потребляет алюминиевый дивизион РУСАЛа для производства алюминиевых продуктов.

«Мы используем при производстве огнеупорного бетона собственное сырье почти на 100%, в том числе электрокорунд и марки глинозема производства РУСАЛа. Благодаря этому и совершенству рецептуры ILMIT Cast стоит почти в полтора раза дешевле, чем качественные импортные аналоги, превосходя их при этом по техническим характеристиками. Кремний необходим российской цветной металлургии и наш продукт позволил снизить зависимость всей отрасли от импортных материалов», - рассказал Управляющий директор БГЗ Анатолий Голованов.

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2023 году на долю компании приходилось около 5,5% мирового производства алюминия и 3,8% производства глинозема. Производственные активы и представительства РУСАЛа расположены в более чем 20 странах мира на 5 континентах.

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