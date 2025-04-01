Стартовал весенний призыв

Призыву подлежат граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу. За год службы они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Призыв будет проходить в плановом порядке и в установленные законом сроки.

Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации.

Призывная кампания пройдет с использованием государственной информационной системы – централизованной базы данных о всех гражданах РФ, подлежащих воинскому учету. Она обеспечит работу военных комиссариатов по актуализации сведений, а также рассылку повесток граждан в электронном виде через Госуслуги. При этом традиционные повестки на бумаге также останутся.

С 10 апреля начнет работать прямая телефонная линия по вопросам призыва Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации: 8 (495) 498 96-96, 8 (495)498 96-97, 8 (495)498 96-98 (еженедельно по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 (мск).

Фото из архива “ГП”