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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 2 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

02.04.25 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино (частично).

 

02.04.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

д. Алапурская;

д. Скворицы;

д. Петрово;

д. Мута-Кюля;

д. Ахмузи.

 

02.04.25 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

д. Вопша.

 

02.04.25 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

д. Ижора;

д. Малое Верево;

ж/д ст. Верево.

 

02.04.2025 с 09:00 до 15:00

г. Гатчина:

ул. Центральная д. 51А, 51Б.