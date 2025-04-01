Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 2 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
02.04.25 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино (частично).
02.04.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
д. Алапурская;
д. Скворицы;
д. Петрово;
д. Мута-Кюля;
д. Ахмузи.
02.04.25 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
д. Вопша.
02.04.25 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Ижора;
д. Малое Верево;
ж/д ст. Верево.
02.04.2025 с 09:00 до 15:00
г. Гатчина:
ул. Центральная д. 51А, 51Б.
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