Форум «Ладога» готовится к встрече

«В этом году участники будут будут погружаться в процесс кинопроизводства и создания интересных видео, смогут узнать секреты мастерства видеопроизводства. На площадке «Помним» мы будем учить созданию своего музея, посвящённого историческим событиям, от Великой Отечественной войны до Специальной военной операции. Одной из важнейших площадок, посвящённых Году семьи, станет площадка укрепления семейных отношений «Любим», где будем обучать навыкам создания крепких и здоровых семейных уз, а также формирование уважения к семейным ценностям.

На Площадке «Уважаем» в формате форсайт-сессии будем разрабатывать универсальную модель молодёжного этнокультурного центра, которая в дальнейшем может быть внедрена в работу разных учреждений. Проведем мастер-классы по прядению и ткачеству, на которых участники площадки в сотворчестве создадут полотно. Гостем площадки мы ожидаем Тутту Ларсен и надеемся на доверительную беседу о роли народных традиций в жизни современной молодой семьи», — рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Форум начнёт свою работу 9 сентября на территории пансионата «Зелёный бор» в городе Луга. В этому году на Ладогу было подано около 9000 заявок со всех регионов нашей страны. Обучение пройдут 600 молодых специалистов.

В этом году молодёжь со всей России погрузится в тему культуры, искусства и истории. Пройти обучение можно будет по одному из 6 направлений: продюсерский центр «Вдохновляем», площадка визуального контента и ART-искусства «Создаём», историко-патриотическая площадка «Помним», площадка укрепления семейных отношений «Любим», площадка укрепления межнационального согласия и идентичности «Уважаем» и развитие добровольчества «Помогаем».

В этом году для участников форума откроется продюсерский центр «Ладога», где соберутся молодые представители и преподаватели творческих профессий: танцоры, актёры, певцы, музыканты, режиссёры, сценаристы, продюсеры, композиторы, авторы текстов, поэты, аранжировщики и другие.

Организаторами форума «Ладога» выступают комитет по молодёжной политике Ленинградской области совместно с Росмолодёжью. Форум проводится с 2009 года. Сквозными темами форума стали Год семьи, десятилетие науки и технологий, проект «Твой герой», проект «Без срока давности», наследие Всемирного фестиваля молодёжи и развитие карьеры и предпринимательства.