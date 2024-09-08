Кто в Гатчинском районе останется без света 9 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
09.09.2024 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Мины (частично).
09.09.2024 с 09:30 до 17:30
Сиверское ГП:
п.Сиверский, ул.Славы.
09.09.2024 с 09:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Сокколово.
09.09.2024 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Вероланцы,
д. Новая,
д.Шпаньково,
СНТ Красная нить.
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