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Кто в Гатчинском районе останется без света 9 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

09.09.2024 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Мины (частично).

 

09.09.2024 с 09:30 до 17:30

Сиверское ГП:

п.Сиверский, ул.Славы.

 

09.09.2024 с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Сокколово.

 

09.09.2024 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Вероланцы,

д. Новая,

д.Шпаньково,

СНТ Красная нить.

 