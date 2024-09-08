Кто в Гатчинском районе останется без света 9 сентября

Босая женщина прижимает к груди младенца, пожилой мужчина пытается закрыть собой близких, молодой парень совсем без сил падает на колени. Всё это — образы, созданные скульпторами мемориала мирным гражданам Советского Союза, погибшим во время Великой Отечественной войны, который расположен в Гатчинском районе между деревнями Ижора и Зайцево.