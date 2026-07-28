Ленобласть укрепляет сотрудничество с Вьетнамом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обменялся меморандумами об установлении дружественных отношений с Председателем Народного совета провинции Лангшон Социалистической Республики Вьетнам госпожой Доан Тхи Хау. Следующим шагом станет разработка рамочного соглашения.
«Нам важно, чтобы наши документы работали на развитие регионов, поэтому делаем ставку на практические результаты.
В этом году мы начали активные контакты: состоялся визит Посла Вьетнама в России Данг Минь Кхоя, Ленобласть впервые принимала делегации из портового Дананга и приграничного Лангшона. Определили партнёром крупную промышленную провинцию Куангчи — готовим документы о сотрудничестве, осенью планируем визит.
Вьетнам занимает 8‑е место среди ключевых внешнеторговых партнёров области. Общий объём взаимной торговли превысил 360 млн долларов, а за первое полугодие увеличился на 30%.
В разговоре с делегацией Лангшона обсудили конкретные перспективы. Наши регионы — и крупные транспортные узлы, и историко-культурные центры. Поэтому смотрим широко: планируем развивать логистику, поставки стройматериалов, удобрений и продуктов питания, параллельно — укреплять культурные, туристические и образовательные связи.
Готовы открыть во Вьетнаме информационно‑деловой центр для сопровождения совместных бизнес‑проектов. Предложили провести встречные Дни культуры двух регионов.
Пригласил делегацию на форум БРИФ’26, который состоится в сентябре.
Настрой — на конкретику. Все инициативы должны перерасти в реальные дела, а договорённости — в работающие проекты», — рассказал глава региона.