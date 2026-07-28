Ленобласть укрепляет сотрудничество с Вьетнамом

«Нам важно, чтобы наши документы работали на развитие регионов, поэтому делаем ставку на практические результаты.

В этом году мы начали активные контакты: состоялся визит Посла Вьетнама в России Данг Минь Кхоя, Ленобласть впервые принимала делегации из портового Дананга и приграничного Лангшона. Определили партнёром крупную промышленную провинцию Куангчи — готовим документы о сотрудничестве, осенью планируем визит.

Вьетнам занимает 8‑е место среди ключевых внешнеторговых партнёров области. Общий объём взаимной торговли превысил 360 млн долларов, а за первое полугодие увеличился на 30%.

В разговоре с делегацией Лангшона обсудили конкретные перспективы. Наши регионы — и крупные транспортные узлы, и историко-культурные центры. Поэтому смотрим широко: планируем развивать логистику, поставки стройматериалов, удобрений и продуктов питания, параллельно — укреплять культурные, туристические и образовательные связи.

Готовы открыть во Вьетнаме информационно‑деловой центр для сопровождения совместных бизнес‑проектов. Предложили провести встречные Дни культуры двух регионов.

Пригласил делегацию на форум БРИФ’26, который состоится в сентябре.

Настрой — на конкретику. Все инициативы должны перерасти в реальные дела, а договорённости — в работающие проекты», — рассказал глава региона.