Студенты сохраняют культурное наследие Гатчинской земли

В школе участвовали студенты из России, Казахстана и Азербайджана. Будущие реставраторы из СПбГАСУ, Казанского государственного архитектурного-строительного университета (КГАСУ) и Санкт-Петербургского архитектурного-строительного колледжа работали над проектами сохранения и развития территории Вырской мызы — усадьбы Набоковых.

Программа была очень насыщенная и включала как знакомство с самой территорией и окрестностями, посещение мастерских Центра, лабораторий СПбГАСУ, областных музеев, так и выезды на объекты реставрации — музей «Невская застава», где прошла установочная встреча, «Парк Монрепо» и Ивангород, где студенты смогли пообщаться с руководителем Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Олегом Степановым.

«Такие выезды — это не просто экскурсии, а полноценная часть образовательного процесса. Работа непосредственно на объектах культурного наследия позволяет познакомиться с особенностями исторических конструкций, изучить специфику реставрационных работ, обсудить профессиональные вопросы с экспертами отрасли и сотрудниками музея, а также получить практический опыт, который невозможно приобрести только в учебной аудитории», — отметила заведующая кафедрой архитектурного и градостроительного наследия СПбГАСУ, кандидат архитектуры, доцент Надежда Акулова.

Особое внимание было уделено погружению в мир Набокова. Заведующая музеем-усадьбой «Рождествено» Ирина Авикайнен рассказала студентам историю места, подчеркнув его значение в судьбе писателя и влияние на творчество. Ребята вместе с инженером отдела сохранения архитектурных памятников Борисом Михайловым провели топосьёмку и выполнили обмеры сохранившихся усадебных построек.

Результатом стала презентация четырёх концепций, которые разработали студенты, разбившись на смешанные команды. Проектные предложения включали воздушную экотропу, велодорожки и теннисные корты (любимые увлечения семьи), малые архитектурные формы, в том числе раскрывающие особенность Владимира Набокова — синестезию, когда каждая буква имеет свой цвет, вкус и текстуру. В леднике предлагалось сделать сувенирный магазин, а в оранжерее — ресторан, научный или информационный центр.

Победители не выбирались, ведь, как отметила директор Международного центра реставрации Татьяна Черняева, «главная задача летней реставрационной школы — дать студентам почувствовать вкус профессии. Найти себя, как Набоков на дубовой аллее».

А идеи будут сохранены и учтены при дальнейшей работе по сохранению Вырской мызы.

Фото: Международный центр реставрации