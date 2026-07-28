«Традиции Белого цветка» в селе Рождествено

У праздника «Традиции Белого цветка» удивительная история, уходящая далеко в прошлое. «Дни цветков» стали одной из популярных благотворительных акций в Европе с конца XIX века. Идея их проведения принадлежит Европейской Лиге борьбы с чахоткой (туберкулезом), и они были придуманы для того, чтобы справиться с эпидемией.

День Белого цветка (День Белой ромашки) впервые был организован в Швеции. Продажа белого цветка как эмблемы борьбы с туберкулезом привлекала внимание населения. На улицах горожанам за пожертвования раздавали листовки о профилактике заболевания, организовывали пункты по сдаче анализов, врачи читали бесплатные лекции, а за каждое пожертвование дарили белые цветы. Из Швеции этот обычай перешел в другие страны.

В России впервые День Белого цветка прошел в Санкт-Петербурге в апреле 1911 года по инициативе императора Николая II и его супруги Александры Федоровны. Целью проведения акции стали сбор средств для нуждающихся и распространение медицинских знаний. День Белого цветка стал одним из самых красивых семейных праздников благотворительности и милосердия. По некоторым данным, для первого праздника было изготовлено 50 тысяч белых цветков!

Праздник заслужил огромные симпатии населения и быстро распространился по всей Российской империи. Дни Белого цветка ежегодно проходили в Санкт-Петербурге и Царском Селе, Луге, Ораниенбауме и Сестрорецке, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Воронеже, Екатеринбурге и других городах. Улицы, где проходила акция, в этот день были украшены белыми цветами, гирляндами зелени, флагами. В поддержку акции проводились благотворительные базары, работали буфеты, шли концерты.

Отдыхая в Крыму, царская семья принимала личное участие в подготовке и проведении Дня Белого цветка и благотворительных базаров в Ялте и Ливадии. Все пятеро детей Николая II и Александры Федоровны сами готовили сувениры и даже продавали их на благотворительной ярмарке.

Особенно торжественно и красочно праздник прошел в 1912 году в Ялте, которую в те времена называли «всероссийским госпиталем» для лечения больных туберкулезом. Выручка от продажи белых цветков в Ялте и близлежащих дачных поселках составила свыше 12 тысяч рублей. Эти сборы дали возможность поддержать деятельность только что организованного Ялтинского отдела Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом.

После революции традиция Дня Белого цветка была утрачена, но сейчас она возрождается. Первые фестивали стали проходить в Ялте, а в 2011 году День Белого цветка был возрожден и в Москве, в Марфо-Мариинской обители милосердия. В ходе первого московского фестиваля было собрано около двух миллионов рублей для создания стационарного отделения детского хосписа, открытого Русской Православной церковью при Марфо-Мариинской обители, куда в гости к сестре приходила со своей семьей Александра Федоровна. С 2013 года, благодаря поддержке общественных организаций, благотворительные мероприятия, посвященные памяти царской семьи, проходят уже во многих городах России.

Как и в Храме на Крови в Екатеринбурге, в ночь с 16 на 17 июля в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Рождествено Гатчинского округа ежегодно проходит ночное богослужение. А в ближайшее ко дню мученического подвига воскресенье здесь уже второй год подряд организуется благотворительный праздник «Традиции Белого цветка». Так священнослужители и прихожане рождественского храма, а также жители и гости села Рождествено и Гатчинского округа отдают дань памяти и любви святым царственным мученикам и стремятся продолжить их дела милосердия и благотворительности.

В рамках праздника на территории храма в Рождествено прошли выступления воспитанников Воскресной школы и благотворительная ярмарка. На ней можно было приобрести и фермерские товары и изделия ручной работы — детские игрушки из дерева, льна и других экологических материалов, предметы одежды, интерьера и декора, украшения, картины, кружево. Все собранные средства переданы в помощь воинам специальной военной операции.

При поддержке Международного центра реставрации во время праздника проводились мастер-классы по плотницкому делу, кружевоплетению, лоскутному шить, плетению из бересты. Под руководством мастеров взрослые и дети вырезали деревянные ложки, создавали из ситцевых лоскутов ангелов и броши в виде белого цветка, осваивали старинную технику плетения кружева на коклюшках.

В Воскресной школе при храме гостям праздника была предложена обширная просветительская программа, посвященная Дню памяти святых царственных страстотерпцев и истории Дня Белого цветка в России. Состоялся показ нескольких фильмов из видеоцикла «Дети последнего российского императора», основанных на уникальных материалах из Государственного архива Российской Федерации. Для маленьких зрителей был организован Театр теней и проведена викторина по сказкам А.С. Пушкина.

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото организаторов праздника