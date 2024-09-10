Малый и средний бизнес может подавать заявки на участие в создании инфраструктуры для автотуризма

Предприниматели, которые готовы открывать новый бизнес на пути следования туристских автомаршрутов, могут изучить потребности в создании сопутствующей инфраструктуры на Цифровой платформе МСП.РФ и там же подать заявку на реализацию инвестпроектов. https://мсп.рф/services/tourism/promo/

«Развитие туризма невозможно без качественной инфраструктуры – точек общепита, гостиничных номеров, глемпингов, магазинов, которые расположены в правильных и востребованных локациях. Корпорация МСП и регионы помогут предпринимателям реализовать такие проекты: оценят их параметры, спланируют мероприятия по сопровождению и поддержке, в том числе в части подведения инженерной инфраструктуры, получения разрешений на строительство, оформления участков и привлечения необходимого финансирования», – рассказал на Восточном экономическом форуме Министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Предприниматели также могут на Цифровой платформе МСП.РФ. подобрать доступные объекты недвижимости для создания туристической инфраструктуры и подходящие для своего бизнеса меры поддержки регионов, федеральных ведомств и институтов развития. В настоящее время представлены более 110 федеральных и региональных мер поддержки для туристических МСП и более 420 специальных объектов недвижимости.

«Мы на постоянной основе будем актуализировать на МСП.РФ всю информацию о потребностях регионов в инфраструктуре, а также доступных земельных участках. После этого мы с регионом поможем его упаковать и привлечь банковские средства для строительства. Также планируется интеграция Цифровой платформы и информационных систем Минэкономразвития для публикации сведений об автомобильных туристских маршрутах, что поможет предпринимателям учитывать дополнительные факторы при планировании инвестиционной деятельности», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство».