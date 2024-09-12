Александр Дрозденко: «Гордитесь и любите свою Родину»

Один из первых вопросов, адресованных губернатору, касался взаимодействия Ленинградской области с европейскими соседями. Отвечая на него, Александр Дрозденко отметил, что «мы верим в здравый смысл. И мы ничего не потеряли: качество и объем продукции в Ленинградской области не изменился. Регион показывает рост объемов производства по всем направлениям. Мы сильные и открытые, и готовы к сотрудничеству».

Обсуждая с ребятами изменения, происходящие в стране, и ценности, которые мы должны передать следующим поколениям, глава региона подчеркнул, «я хочу быть человеком, который будет жить в самой лучшей стране на свете. Эта лучшая страна — это наша Родина, наша Россия. Сильная, мощная, продвинутая, креативная, умная. А самое главное, это страна, которая понимает, что честь и достоинство человека — это основное, что эта страна должна продвигать», — отметил он.

Отвечая на вопрос участницы форума из Туниса о поддержке иностранных студентов, Александр Дрозденко анонсировал создание в регионе Ленинградского международного молодежного клуба, он откроется до конца года.

«Клуб будет продвигать проекты, связанные с поддержкой молодежи других стран, и тех, кто приезжает в Россию, и тех, кто хочет с нами сотрудничать. Мы готовы будем выделять и бюджетное финансирование, и участвовать в различных грантовых программах», — добавил Александр Дрозденко.

Завершая встречу, Александр Дрозденко отметил, «гордитесь и любите свою малую родину, свою большую родину, нашу великую Россию, и делайте все для того, чтобы эта гордость передавалась из поколения в поколение. Да, сегодня мы живем в непростое время, но времена не выбирают, в них живут и побеждают. Вот давайте именно так перефразируем эти строки».