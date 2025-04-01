В Ленобласти 99% родителей будущих первоклассников выбирают Госуслуги

Сегодня в 9:00 в Ленинградской области стартовала кампания по записи в первый класс. За первые 3 часа приемной кампании 10366 заявлений в школы Ленинградской области направили родители будущих первоклассников. Из них:

- Более 99% – 10288 заявлений – поданы через Госуслуги, в том числе на основе заранее подготовленных черновиков, которые можно было отправить уже в первые секунды после начала записи. Из них 3575 заявлений подано автоматически. Такой сервис доступен на Госуслугах, если есть льготы.

- 68 заявлений подано в образовательной организации.

- 10 заявлений – в МФЦ.

Запись осуществляется в штатном режиме. Ожидается, что в школы Ленинградской области в этом году придут порядка 24,7 тыс. первоклассников.

Напомним, с 1 апреля до 30 июня можно подать заявление, если ребенок живёт на закреплённой за школой территории или имеет льготы, с 6 июля по 5 сентября – в другую школу при наличии в ней свободных мест.

Записать ребёнка в 1 класс - https://www.gosuslugi.ru/600426/1/form