Спасибо за праздник!

Я очень рада, что побывала на таком чудесном празднике в Таицком культурно-досуговом центре.

Ведущей была председатель женсовета Елена Робертовна Ямса, ей во всем помогали О.А. Костюгина, Н.В. Смирнова, О.С. Сафронова, Д.В. Тиунова. Все было основательно продумано и учтено: интересный сценарий, красиво украшенный зал.

Дети хорошо подготовились, а мамы и бабушки были очень активны – с радостью и желанием принимали участие во всех номерах программы: пели, плясали, танцевали и играли!

Много добрых, искренних слов было сказано детьми своим мамам и бабушкам. Каждой из них подарили цветы и подарки. После праздничной программы женсовет нашего Таицкого поселения организовал чаепитие.

Большое спасибо всем за праздник. На память останется много фотографий.

Я проработала воспитателем в детских дошкольных учреждениях более 30 лет. Очень любила свою работу и моих воспитанников. Я очень рада, что на этом празднике я снова окуналась в атмосферу своей любимой работы с детьми. Мне этот праздник, я уверена, запомнится на всю мою оставшуюся жизнь.

С искренним уважением, жительница коттеджного поселка «Золотые ключи» Галина Петровна Сивакова