Жильё медикам должно предоставляться непосредственно у работы

Его инициаторами выступили депутаты-единороссы Михаил Коломыцев, Андрей Гардашников и Александр Русских (председатель комиссии).

Законопроектом уточняется одно из условий предоставления земельного участка медицинским работникам. В настоящее время в законе прописано, что земельный участок предоставляется медикам по месту расположения медицинской организации государственной системы здравоохранения. Согласно законодательству, под медорганизацией понимается юрлицо, тогда как, например, врачебные амбулатории, ФАПы, поликлиники и другие структурные подразделения, юридически относящиеся к одной медицинской организации, не имеют отдельного юрлица и территориально могут находиться в разных населенных пунктах. При этом земельный участок выделяется в соответствии с законом в том населенном пункте, где расположена основная медорганизация, а значит не всегда рядом с рабочим местом.

В этой связи депутаты предложили ставить на учет и предоставлять земельные участки медработникам в том числе по их выбору в границах населенных пунктов поселения, на территории которого расположено структурное подразделение медицинской организации государственной системы здравоохранения Ленинградской области, в котором медицинский работник фактически осуществляет трудовую деятельность (больница, поликлиника, врачебная амбулатория, ФАП и др.).

Законопроект направлен на привлечение и закрепление медицинских кадров, особенно в сельской местности, и повышению доступности медицинской помощи населению Ленинградской области.

Комиссия рекомендовала на ближайшем заседании поддержать проект закона во втором и третьем чтениях.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области