Твёрдое «нет» коррупции

Говорить о коррупции играя – не самая простая задача. Чуть ошибёшься с интонацией, и разговор получится слишком несерьёзным. Или же, наоборот – чересчур официальным. Однако специалисты Управления профилактики коррупционных и иных правонарушений правительства Ленинградской области научились ловко балансировать между этими крайностями, находя общий язык с юными ленинградцами и делая сложные темы доступными и интересными.

В этом году гостей тематической секции ждали интерактивные игры: от заполнения кроссвордов с юридическими терминами и исторической викторины до поиска «коррупционных преступлений» в классических произведениях литературы и кино. Юные участники не подвели – вспомнили и торговлю мёртвыми душами в бессмертном произведении Николая Гоголя, и похождения Остапа Бендера в «12 стульях», и даже коррупционную сеть контрабандистов из «Бриллиантовой руки».

— Игра была познавательной. Так как я учусь на государственного и муниципального служащего, то для меня это было вдвойне полезно. Радует, что не было скучно, особенно весело было смотреть на реакцию наставника на наши выступления. Когда мы не знали, какой ответ – верный, ведущий всей своей мимикой показывал, правы мы или нет, — рассказала «Ленинградской панораме» Мария, участница форума из Новгородской области.

Целью игр было познакомить молодёжь с базовыми понятиями в сфере противодействия коррупции на примере смоделированной ситуации, научить распознавать коррупционно опасную обстановку, грамотно вести себя в таких обстоятельствах.

— Всё понравилось. Если бы игра была построена исключительно на теории права, то было бы не так интересна. Я рад, что организаторы добавили в занятие культурный и исторический аспект. Нам пришлось серьёзно напрячь мозги – например, когда вспоминали примеры коррупции из басен Крылова, — поделился будущий госслужащий Никита Субботенко.

Наибольшие эмоции у молодёжи вызвала игра «Крокодил», где участникам нужно было показывать движениями загаданное слово из мира экономики и права. Попробуйте сами изобразить «дачу взятки» и «превышение должностных полномочий» - задача не из простых. Но нашу молодёжь такими сложностями не испугаешь!

— Игра познавательная, форум образовательный — такое вот удивительное сочетание получилось. Конечно, многое из антикоррупционного законодательства не знали, но после мероприятия знаний точно стало больше. Тем более что в таком формате всё усваивается намного проще, ведь это не скучная зубрежка. В мире, безусловно, коррупция есть, и я думаю, что это нечестный ход. Хочется, чтобы все были в равных правах, поэтому с ней нужно бороться, — отметила участница форума Алёна Гусева, педагог дополнительного образования из Гатчинского района Ленобласти.

Мероприятия по противодействию коррупции проводятся на форуме «Ладога» с 2016 года, помогая молодым людям лучше понимать правовые аспекты и учиться правильно вести себя в ситуациях, связанных с коррупцией.