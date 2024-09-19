Экскурсия для кадетского класса МЧС России

Ребятам представилась уникальная возможность окунуться в атмосферу настоящей пожарной службы, узнать о жизни и работе профессиональных спасателей, а также получить практические знания о важной и ответственной профессии.

Кадеты были тепло встречены сотрудниками пожарной части, которые рассказали о своей работе, о том, какие задачи стоят перед ними в повседневной жизни. Экскурсия началась с демонстрации пожарной техники: кадеты увидели, как устроены пожарные автомобили, какие инструменты и оборудование используются для ликвидации возгораний и спасения людей. Особое внимание было уделено показу специального оборудования, такого как лестницы, насосы и защитная одежда. Пожарные рассказали о своих сложных операциях по спасению людей и о том, как важно сохранять спокойствие в экстремальных ситуациях.

Кадеты также узнали о правилах безопасности при пожаре, о том, как правильно действовать в случае возникновения возгорания. Для ребят провели небольшие тренировки, объяснив, как использовать огнетушитель и как действовать при эвакуации. Эта практическая часть занятия была особенно полезной и интересной.

По завершении экскурсии кадеты активно задавали вопросы и делились своими впечатлениями. Они отметили, как важна работа пожарных для общества и как достойно они выполняют свои обязанности. Такие мероприятия помогают кадетам лучше понять профессию пожарного и осознать значимость службы.

По информации ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области