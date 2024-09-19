Гатчина: дайджест культурных событий с 19 по 27 сентября

Спектакли

Театр-студия «За углом» (Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21) покажет следующие постановки.

21 сентября, в 12.00, начнётся детский спектакль «Поющий поросенок» (0+).

21 сентября, в 18.00, здесь покажут спектакль «Женская логика» (16+).

22 сентября, 17.00, в театре-студии «За углом» состоится премьера спектаклей «Я жду тебя любимый» и «Фотоснимок» (16+).

22 сентября, в 12.00, Гатчинский ТЮЗ покажет детский спектакль «Сказка о том, как чуть не съели принцессу Булочку» (6+) (Центр творчества юных, Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29).

21 сентября, в 19.00, в Центре творчества юных салон «К.Л.Ю.В.» представит литературно-музыкальную композицию «Письма памяти». Эта уникальная программа объединит в себе трогательные стихотворения и прекрасные музыкальные номера, создавая атмосферу воспоминаний и глубоких чувств. Вход свободный (12+).

Выставки

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66) приглашает познакомиться со следующими экспозициями: выставка живописи Александра Гофмана «Егерская слобода. Кобрино. Приорат» (0+); выставка иллюстраций Максима Колесникова «Немного рисуночков» (0+); выставка фотографий С.М. Прокудина-Горского «Из Гатчины в Россию» (0+)

22 сентября, в 12.00, в музее города Гатчины пройдут музейное занятие и мастер-класс для детей от 7 лет. Стоимость билетов 150 руб. Предварительная запись по тел. 8(81371)21466.

В центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна (Гатчина, ул. Володарского, 17, т. 3-76-13) открыты следующие экспозиции: художественно-документальная выставка музейного комплекса «Гатчинская мельница» «Усадьба А. И. Штакеншнейдера – Мыза Ивановка» (6+); выставка пейзажной фотографии Дм. Макинского «Ближе к небу» (12+).

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина (Гатчина, ул. Зверевой, 15а, т. 71-610) представляет следующие экспозиции: выставка рукотворной серебряной фотографии Татьяны Андриановой «Предместья Петербурга в окне истории» (0+); выставка оцифрованных картин из фондов и экспозиций Всероссийского музей А.С. Пушкина «Да здравствует Лицей!» (с 23 сентября, 12+).

В библиотеке-филиале №2 «Чудо» (Гатчина, ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13) открыта выставка лоскутного шитья студии Н.Ю. Косьянковской «Годы и судьбы» (6+).

Духовно-просветительский центр Покровского собора (Гатчина, ул. Красная, 1Б) представляет выставку живописи преподавателей Коммунаровской детской школы искусств и Гатчинской детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова «Путешествия по городам» (6+).

Творческие встречи

19 сентября, в 11.00, в центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина начнётся литературно-познавательный час «Осень под книжным зонтом» (удивительные литературные истории об осени и зонтиках, 6+).

21 сентября, в 14.00, в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна состоится презентация поэтического сборника гатчинского автора Виктора Васильева «Тебе поем…» (12+).

21 сентября, в 15.00, в библиотеке-филиале №2 «Чудо» начнётся встреча с этнографом Вячеславом Мизиным «День поиска сказок» (6+).

22 сентября, в 14.00, в поэтической гостиной центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина состоится встреча «Еще не раз вы вспомните меня…», посвящённая памяти русского поэта Николая Гумилева (16+).

Концерты

21 сентября, в 15.30, в мемориальном Доме-музее Исаака Шварца представят совместный проект пианистки Татьяны Пичкаевой и художника Юлии Вальцефер, представительницы знаменитой петербургской художественной династии. В программе вечера - открытие художественной выставка «Петербургский модерн» и концерт-перформанс «Возвращение в Эдем» (диалог музыки и живописи). На концерте прозвучит музыка Альфредо Казелла, Артура Лурье, Сирила Скотта, Николая Черепнина, Леонида Резетдинова и др. Стоимость билета - 300 руб. (Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, телефон: +7 (921) 590-57-78)

22 сентября, в 12.00, в Гатчинской филармонии начнётся первый концерт детского абонемента ««Виолончель. Как золушка стала прекрасной принцессой» (6+). Цена билета 400 рублей. (Детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова, Гатчина, ул. Чкалова, 66)

22 сентября, в 17.00, Гатчинская филармония приглашает на концертную программу «Тебе, любимый город!» (6+). Цена билета 350 рублей.

22 сентября, в 15.00, в музее города Гатчины начнётся концерт-рассказ «О чем в тиши ночей...», посвящённый 180-летнему юбилею Н. А. Римского-Корсакова. В программе - камерные вокальные сочинения Н. А. Римского-Корсакова, а также его друзей и учеников - М. А. Балакирева, А. К. Глазунова, Н. Н. Черепнина, А. С. Аренского, М. М. Ипполитова-Иванова. Исполнители: лауреат международных конкурсов, артистка Петербург-концерта Надежда Остапенко (сопрано) и лауреат международных конкурсов Анастасия Хорькова (фортепиано). Стоимость билетов 300 руб. (6+)

27 сентября, в 18.00, в Центре творчества юных начнётся концерт-открытие творческого сезона «Дело было вечером». Вход свободный (12+).

Лекторий

19 сентября, в 18.00, в библиотеке им. А.И. Куприна состоится лекция «Китайская грамота или «Под знаком Фу», открывающая новый цикл лекций профессора И.Б. Смирнова (16+).

Детская библиотека приглашает

В детской библиотеке города Гатчины (ул. Хохлова, 16, т. 320-23) можно не только найти интересные книжные новинки для детей, но и познакомиться со следующими экспозициями: выставка-путешествие «Ходит осень по полянам» (6+); выставка-игра «Пролетело лето красное, наступило время классное» (6+); выставка-рекомендация «В мире интересных уроков» (6+); выставка рисунков изостудии школы №9 «Город мой в истории страны моей» (6+); литературная игра «Осенних листьев хоровод» (по заявкам школ, 6+).

Кино

23 сентября в 9.30 в киноконцертном зале «Победа» (Гатчина, пр. 25 Октября, 5, т.2.15-16) состоится благотворительный показ фильма «Время желаний» (СССР, драма/ мелодрама (0+) для людей старшего поколения.

Также в ККЗ «Победа» можно посмотреть следующие кинофильмы: «Ленивая семейка» (Австралия, анимация/семейный (6+); «Холоп из Парижа» (Франция, комедия (12+); «Битлджус 2» (США, комедия/фэнтези/ужасы (12+); «Чужой: Ромул» (Великобритания/США, фантастика/ужасы/триллер (16+); «Хеллбой: Проклятие горбуна»» (США/Великобритания/Германия, экшн (18+).

24 сентября, в 16.00, в ККЗ «Победа» начнется танцевально-развлекательная программа для людей старшего поколения «Давайте потанцуем» (18+)