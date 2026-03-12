Судебные приставы Ленобласти приняли участие в пресс-конференции ТАСС по вопросу взыскания алиментов

Отправной точкой мероприятия стали результаты исследования общественного мнения по теме уплаты алиментов, проведенного экспертами Санкт-Петербургского государственного университета. Выступление исполняющей обязанности заведующего кафедры социологии молодежи и молодежной политики СПбГУ Ольги Безруковой было посвящено выводам специалистов и основным тенденциям в современном обществе по вопросам взыскания средств на содержание несовершеннолетних. Также в пресс-конференции принял участие начальник отдела организации исполнительного производства Главного управления Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу Владимир Хачатурян.

Заместитель руководителя УФССП России по Ленинградской области Анна Гаврилова отметила, что по итогам работы за 2025 год в результате применения к должникам мер принудительного исполнения в пользу детей взыскано более 1,5 миллиарда рублей, это практически на 12 % больше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализованы права на получение алиментов, составила 96,2 %. За истекший период 2026 года уже удалось взыскать порядка 186 миллионов рублей задолженности по алиментам

- Важнейшими направлениями для нас были и остаются вопросы семейного и детского благополучия, защита и восстановление прав и законных интересов социально уязвимых категорий граждан. Приоритетным является взыскание алиментов, так как данная категория выплат напрямую связана с обеспечением прав детей на получение содержания от своих родителей. В результате планомерной работы Управления год от года отмечается динамика сокращения остатка неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. За три последних года в среднем он снизился с 11 до 10 тысяч исполнительных производства, что свидетельствует о росте сознательности и ответственность граждан в вопросе оплаты алиментов.

Запись пресс-конференции доступна по ссылке: https://vk.ru/wall-210951176_6494