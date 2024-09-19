В Ленобласти началась осенняя акция посадки леса

Большинство общественных посадок леса запланировано на 20-21 сентября. Лесничества приглашают волонтеров, школьников, жителей области принять участие в акции. Всем участникам будет выдан инвентарь и посадочный материал.

Желающие принять участие в мероприятиях могут выбрать из списка удобное лесничество, зарегистрироваться через сайт Сохранимлес.РФ или по телефонам, указанным в плане проведения в Ленинградской области акции «Сохраним лес».

Справка

Всероссийская акция «Сохраним лес» проходит в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Основной целью проекта является обеспечение положительного баланса между выбытием и воспроизводством лесов. План 2024 года по искусственному лесовосстановлению в Ленинградской области уже выполнен на 92,3 %.