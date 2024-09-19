Время возможностей

На чистом воздухе

В этом году Молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» прошёл в 16-й раз. Местом его проведения традиционно стала территория пансионата «Зелёный бор» неподалёку от города Луга. Пансионат расположен в живописном сосновом бору на берегу реки Студёнка, в считаных метрах от озера Толони с удобным песчаным пляжем. Природа, свежий воздух с нотками хвои, благоустроенные зоны отдыха — именно здесь рождались идеи и формировалась атмосфера для творческого роста и продуктивной работы.

После отборочного этапа участниками форума стали 600 представителей творческой молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет. В Луге их распределили по тематическим площадкам: мастерская «Вдохновляем», трек визуального контента и ART-искусства «Создаём», историко-патриотическая площадка «Помним», трек по укреплению семейных отношений «Любим», площадка межнационального согласия и сохранения идентичности «Уважаем» и группа развития добровольчества «Помогаем».

— Организаторы получили почти 9 тысяч заявок со всей России. Это рекордное число для форума. Конкурс — 10 человек на место. Но, согласитесь, это классно, это говорит о том, что «Ладога» всё больше привлекает внимание к себе среди молодёжи, — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Сегодня на форуме очень правильно поставлена тематика. Мы говорим о традициях, о будущем, о сегодняшнем дне и об общечеловеческих ценностях.

Делегация каждого региона также представила на форуме свои наработки в сфере патриотического воспитания молодёжи. Это работа по поддержке участников спецоперации, сохранение исторической памяти или продвижение волонтёрских проектов – любовь к Родине может принимать разные формы, главное, чтобы она объединяла людей и помогала строить сильную, единую страну.

Все флаги в гости к нам

Мне довелось побывать на Ладоге в День регионов. Это отличная возможность познакомиться с каждым из 11 субъектов Северо-Запада России. В программу вошли встречи молодёжи с главами регионов, погружение в культуру малых народов Русского Севера и даже дегустация местных блюд.

Так, на стенде Республики Карелия каждый мог познакомиться с традиционными карельскими играми, среди которых – перетягивание палки, метание копья и «кила», аналог русских городков. Ненецкий автономный округ удивлял гостей мастер-классом по изготовлению ненецкого бубна, а Архангельская область – викториной об истории региона. По соседству делегация Мурманской области проводила открытый урок по созданию рисунков с северной природой – будь то Хибинские горы или суровые виды Баренцева моря.

— Я представляю Калининградскую область. На нашем стенде можно было узнать о сохранении исторической памяти и связи поколений. Для нашего региона это особенно важно: здесь расположена могила Канта, на этой земле наши прадеды героически воевали в годы Великой Отечественной войны, — рассказал «Ленинградской панораме» участник форума Юрий Тюнин. — А вообще на «Ладоге» отличная атмосфера и прекрасные ребята. По вечерам собираемся возле костра, обсуждаем день, потому что каждый был на разных площадках, обмениваемся опытом.

Наверное, самым приметным оказался стенд Новгородской области. Прямо на природе ребята воссоздали образ старой советской квартиры 80-х годов. Мягкие кресла, ковёр на стене, телевизор «Садко» местного производства – эти декорации вмиг превратились в востребованную у молодёжи фотозону.

— Невозможно создать будущее, не живя настоящим и не думая о традициях и истории, которую создавали наши предки. Времена меняются, меняется мир, меняются технологии, но нужно сохранить традиции, сохранить культурный код, сохранить свои ценности и сохранить свою веру, чтобы остаться человеком, — отметил Александр Дрозденко, ознакомившись с выставкой регионов Северо-Запада.

Нескучное обучение

Главной изюминкой форума стали встречи с известными россиянами, настоящими профессионалами своего дела. Тележурналист Тутта Ларсен, художественный руководитель ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина, актёр театра и кино, телеведущий Оскар Кучера — это лишь малая часть гостей, с которыми участники форума могли пообщаться буквально тет-а-тет.

Оскар Кучера, например, рассказал молодым телевизионщикам, актёрам и режиссёрам про новые тенденции отечественной киноиндустрии, а также дал советы по работе начинающим представителям творческих профессий.

— Киноиндустрия стремительно развивается, появляются разные новые технологии и спецэффекты. При этом самое главное – не потерять за этой оберткой саму суть картин. Почему наши старые военные фильмы никогда не потеряют актуальности? Мы чувствуем свою связь с этим наследием. Это отражает наш культурный код, – отметил Оскар Кучера.

За интересными лекциями ребята не забывали и о своих проектах. В заключительный день форума состоялась защита социально ориентированных инициатив от участников форума. Например, на площадке «Помним» разработали проект музейного конструктора – рекомендации по созданию в короткие сроки музейного пространства в любом районном центре или даже посёлке. Сообщество волонтёров представило настольную книгу социально активной семьи. Площадка «Уважаем» презентовала концепцию молодёжного этнокультурного центра, а группа «Любим» подготовила просветительские занятия для молодёжи, посвящённые традиционным ценностям и созданию семьи.

Отдельно стоит отметить шоу-закрытие. Его полностью подготовили участники площадки «Вдохновляем». Весь музыкальный материал был создан за 5 дней форума под руководством экспертов и скоро станет доступен на всех музыкальных площадках страны.

— «Ладога» — это прежде всего символ нашей истории, нашей мощи и нашей силы. Вы здесь подзарядились, чтобы реализовать добрые дела и проекты, вернувшись на свои рабочие места, в учебные заведения, в те населённые пункты, откуда вы приехали. Всё, что мы с вами делали, делаем и будем делать – всё это влияет на наше будущее, – отметила зампред Законодательного собрания Ленобласти Татьяна Тюрина.

Впереди у всех участников форума «Ладога» — время свершений и возможностей. Страна создаёт молодёжи все необходимые условия для развития, самореализации и воплощения смелых идей. Остаётся только стать частью этого времени возможностей и воспользоваться полученными знаниями.

Ксения Бондаренко

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