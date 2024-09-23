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Эксперт оценил, как благоустройство меняет города

Формирование комфортной городской среды стало мировым трендом, когда города осознали себя двигателями постиндустриального развития. Об этом заявил директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ, член Общественного Совета Минстроя России Александр Панин.

Рубрики:  Городская среда

Проекты по улучшению городской среды решают две задачи: повышают привлекательность муниципалитета и стимулируют развитие экономики. Городская среда способствует развитию малого и среднего бизнеса, увеличивает туристическую привлекательность и стоимость жилья. Кроме того, улучшение городской среды помогает удержать молодежь, предлагая комфорт и разнообразие.

Национальный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по всей стране с 2018 года по поручению президента Владимира Путина. Его отличительной особенностью является то, что при разработке проектов благоустройства не просто учитывается мнение жителей — горожане сами активно предлагают то, что хотят видеть в своих населенных пунктах. 

Как утверждает Александр Панин, благодаря ФКГС люди стали более профессиональными горожанами: «Проекты, которые выходят на голосование, прорабатываются вместе с жителями и открыто доносятся широкой аудитории. Люди чувствуют свою ответственность и сопричастность к конкретной территории. Именно так растет доверие к местной власти и формируется субъектность горожанина».

В Ленинградской области в прошлом году было благоустроено 149 парков, набережных, аллей, дворов и бульваров. До конца этого года в регионе появится еще 115 мест для отдыха и досуга жителей.

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» - живой инструмент диалога власти и людей с возможностью улучшать наши города и населенные пункты. Каждый третий житель старше 14 лет вовлечен в вопросы развития городской среды, в том числе через цифровые платформы сбора мнений жителей. Ни у одного национального проекта нет такого высокого показателя по вовлечению жителей в реализацию мероприятий. С каждым годом диалог между людьми и властью становится все более открытым, так как общее дело объединяет, а решение совместных проблем вызывает взаимное доверие. Только благодаря инициативам жителей общественные пространства получают правильное функциональное наполнение, то, что нужно людям», — рассказала заместитель председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области Ольга Аристова. 