ГИМС подвел итоги купального сезона

Если говорить в цифрах, то за летний период 2024 года (июнь, июль, август) на водных объектах Ленинградской области утонули 39 человек, в том числе 2 детей (9 и 13 лет). По каждому несчастному случаю на воде проводится тщательной анализ и устанавливаются обстоятельства гибели.

Так, наибольшее количество людей утонули при купании в необорудованных местах – 31 человек, 6 человек утонули во время рыбалки, ещё 2 человека погибли при случайных обстоятельствах.

В этом году тёплая погода позволила открыть неофициальный купальный сезон гражданам ещё в мае и закрыть его уже в сентябре. И за эти 2 месяца погибли при купании 11 человек, из них 2 детей (13 и 15 лет).

В целях недопущения гибели людей на водных объектах Гатчинским отделением ГИМС МЧС России по Ленинградской области во время контрольно-надзорных мероприятий на водных объектах проводятся профилактические беседы с гражданами, выявляются нарушители Правил пользования маломерными судами, которые несут административную ответственность в соответствии с КоАП РФ. В детских образовательных учреждениях проводятся лекции и беседы о правилах безопасности на воде. В средствах массовой информации освещается тема безопасного поведения на водоёмах и статистика происшествий.

В очередной раз напоминаем родителям о необходимости усиления контроля за своими детьми! При выборе мест для купания необходимо отдавать предпочтение специально оборудованным местам – пляжам.

Гатчинское отделение Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Ленинградской области