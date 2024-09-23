Страшная находка в массиве «Новинка»

21 сентября в 14:00 в полицию Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение об обнаружении на просеке, ведущей от садоводства «Корвет Витязь» массива «Новинка» в сторону поселка Дружная горка, сгоревшего автомобиля.

На месте происшествия, в кузове сгоревшего автомобиля полицейскими были обнаружены обгоревшие человеческие останки.

Полицейские установили марку автомобиля - «Субару Форестер», а также его владельца - 62-летнюю жительницу поселка Лисий нос.

Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению личности погибшего и обстоятельств смерти.