Страшная находка в массиве «Новинка»
В Гатчинском районе проводится проверка по факту обнаружения человеческих останков в сгоревшем автомобиле в массиве «Новинка».
Рубрики: Происшествия
21 сентября в 14:00 в полицию Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение об обнаружении на просеке, ведущей от садоводства «Корвет Витязь» массива «Новинка» в сторону поселка Дружная горка, сгоревшего автомобиля.
На месте происшествия, в кузове сгоревшего автомобиля полицейскими были обнаружены обгоревшие человеческие останки.
Полицейские установили марку автомобиля - «Субару Форестер», а также его владельца - 62-летнюю жительницу поселка Лисий нос.
Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению личности погибшего и обстоятельств смерти.
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