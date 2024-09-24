Самый важный фактор счастья – оптимизм

Официальное создание молодёжного движения «Оптимисты» - январь 2023 года, когда в Батовском культурно-досуговом центре (КДЦ) начала трудиться методистом Виктория Сулоева. К этому времени Виктория Петровна имела за плечами многолетний опыт работы с молодёжью поселения в качестве учителя Рождественской школы и руководителя творческого коллектива «Радуга» Рождественского СДК.

Работа молодёжного движения проводится по нескольким направлениям: «Оптимисты – патриоты России», «Оптимисты – в спорте», «Оптимисты – волонтёры культуры», «Оптимисты в созидательном труде», «Оптимисты в культурно-просветительской деятельности», «Оптимисты – будущие избиратели».

Направление «Оптимисты – патриоты России» - одно из самых ответственных. Ребята выступают организаторами акции «Георгиевская ленточка», убираются на воинских захоронениях (с этого года памятник воину-освободителю на Киевском шоссе мы взяли под «опеку» движения). Проведены литературно-музыкальные композиции, посвящённые Дню снятия блокады Ленинграда и освобождению села Рождествено от фашистских захватчиков, Дню памяти и скорби. Мы участвовали в шествиях и митингах в День Победы, где наши ребята – ведущие митингов и артисты. Ребята-оптимисты являются участниками концертов, посвящённых Дню России.

С ноября 2023 года ребята помогают местным активистам сообщества «Всё зависит от нас самих» плести маскировочные сети для СВО.

С начала 2024 года в Рождественском СДК работает творческий проект «КиноИсторииРДК» (Киноистории Рождественского дома культуры). Для учащихся Рождественской школы и молодежи мы организуем показы документальных и художественных фильмов, посвящённых определённым датам и темам. После показа проходит обязательное обсуждение фильма.

«Молодёжка РСП», как говорим мы с любовью, работает в тесном сотрудничестве с Рождественским сельским Домом культуры. Здесь мы проводим совет молодёжи, где за круглым столом обсуждаются планы на год и на месяц и назначаются ответственные ребята за их реализацию. Дом культуры - место для репетиций, подготовки декораций и костюмов для выступлений, место проведения совместных творческих проектов, концертов, акций и тематических молодёжных вечеров отдыха. Также в ДК у ребят есть возможность для репетиций вокальных номеров на акустической аппаратуре, а для реализации творческих проектов существует возможность использования проектора.

В волонтёрское движение «Оптимисты – волонтёры культуры» мы вошли в сентябре 2023 года, когда наша дружная команда приняла активное участие в проведении «Дня лошади» в музее «Дом станционного смотрителя». В программе «Волонтёры культуры» ребята и руководители зарегистрированы официально на сайте «Добро.ру», у каждого волонтёра есть ID номер и личный кабинет, где организаторами мероприятий выставляются волонтёрские часы, что в будущем для ребят будет хорошим подспорьем при поступлении в колледжи и вузы страны.

У нас сложились очень дружеские и тёплые отношения с администрацией и сотрудниками музея «Дом станционного смотрителя»: Александрой Олеговной Носковой и Ириной Сергеевной Михайловой. Ребята-волонтёры, принимая участие в мероприятиях музея, узнают много полезной информации об истории страны и своей малой родины. Они и смотрители на выставках, и прямые участники программ – актёры и ведущие, что опять же является профориентацией.

Наши активисты участвуют в волонтёрских десантах, молодёжных форумах района и Ленинградской области.

Направление «Оптимисты – в спорте» – одно из самых ярких, весёлых направлений. Наша команда всегда с удовольствием участвует в районных этапах Спартакиады молодёжных советов Гатчинского района, организованных комитетом по физической культуре и спорту, туризму и молодёжной политике. По итогам 2023 года наша команда заняла третье место! Чему мы очень рады!

«Оптимисты в созидательном труде» - это трудовая молодёжная бригада, которая работает летом под руководством Виктории Сулоевой. Ребята занимаются уборкой территории и благоустройством воинских захоронений в поселении.

«Оптимисты в культурно-просветительской деятельности» - верные помощники сотрудников Рождественского СДК.

Любая организация, коллектив силён своими традициями. Наши традиции – проведение 29 декабря тематического новогоднего вечера «На пороге новый год», вместе отмечать дни рождения ребят. С 27 февраля следующего года планируем утвердить новую традицию – отмечать День оптимиста! Именно в этот день отмечается Международный день оптимиста! А нас, поверьте, в мире очень много!

Уже несколько лет в Рождественском СДК работает программа «Активные выходные» В ней ребята всегда участвуют с удовольствием. В этом году в весенние выходные дни ребята и руководители на природе обучались игре в петанк, бадминтон.

Название «Оптимисты – будущие избиратели» говорит само за себя. Второй год наша команда участвует в фестивале молодых избирателей Гатчинского муниципального района, и второй год по итогам фестиваля мы проходим в областной этап фестиваля. Участие в фестивале – это многодневная репетиционная подготовка, ведь тема выступлений – это история избирательной системы России и выборы. И всё это надо придумать и выступить в формате КВН! С каждым разом наши выступления становятся более яркими, тематическими правильными. Ребята проявляют себя креативными, яркими, запоминаются актёрские работы, а юмор и позитив – вот главные составляющие выступлений наших оптимистов на фестивале!

Отдельные слова благодарности мы говорим нашему благотворителю Денису Николаевичу Сорокину. Для участия в областном этапе фестиваля на нашу просьбу о финансовой помощи в приобретении футболок и рубашек для команды Денис Николаевич откликнулся молниеносно! Результат - второй год наши ребята выглядят на выступлениях очень достойно: ярко и классно! Ведь встречают-то по одёжке, но …провожают по уму! И нам есть чем гордится – по итогам выступлений на фестивалях избирателей мы стабильно входим в десятку лучших команд района и области.

Каждый год в ноябре в Пудостьском КСК проводится районный фестиваль молодёжного творчества «Время молодых». В прошлом году наша команда заняла 5-е место из тринадцати. Творческий марафон – это обучающие мастер-классы, визитки команд, спортивные соревнования и, конечно же, творческие выступления талантливой молодёжи района! Вот где можно подзарядиться неугасаемой энергетикой молодёжи! Спасибо организаторам за подобные фестивали, за возможность показать себя и посмотреть на других!

Отдельные слова благодарности мы говорим администрации Рождественского сельского поселения за своевременный заказ автобусов и доставку команды на место проведения мероприятий и за многолетнюю поддержку молодёжного движения.

Слова благодарности мы говорим и тем ребятам, кто стоял у истоков создания движения! Многие из них – выпускники Рождественской школы и в наши дни являются студентами колледжей и вузов, но мы не забываем наших «ветеранов», радуемся успехам, всегда встречаем в стенах Дома культуры с радостью, вспоминая нашу активную молодёжку прошлых лет!

Может вы спросите: «А как можно попасть в ваше молодёжное движение?»

Ответ прост: приходите к нам в Рождественский СДК и скажите пароль: «Хочу быть оптимистом!»

Уже больше года в социальной сети ВК создано сообщество «Время Оптимистов», где о нашей деятельности опубликовано множество материалов! Из публикаций сообщества вы узнаете историю нашего молодёжного движения и увидите, как весело, позитивно и интересно мы живем - «С оптимизмом по жизни!»

Виктория Сулоева, руководитель молодёжного движения

Ольга Конечных, заведующая Рождественским СДК