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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Пудостьское сп

26.09.2024 с 10:00 до 20:00

п. Терволово  

 

Вырицкое гп

26.09.2024 с 10:00 до 17:30

д. Большие Слудицы

26.09.2024 с 09:00 до 17:30

д. Нестерково

п. Дальний

д. Тарасино    

            

Большеколпанское сп

26.09.2024 с 10:00 до 17:30

д. Парицы

26.09.2024 с 10:00 до 18:00

массив Старые Черницы, тер. СНТ Старые Черницы                  

            

Елизаветинское сп

26.09.2024 с 10:00 до 17:30

д. Луйсковицы, ул. Лесная, дома 1-20          

 

Таицкое гп

26.09.2024 с 10:00 до 17:30

д. Александровка

26.09.2024 с 10:00 до 20:00, кратковременно 2 раза на 40 минут

Д. Малая Ивановка

Д. Старицы

Д. Большая Ивановка           

 

Кобринское сп

26.09.2024 с 09:30 до 18:00

тер. СНТ Кобринское, СНТ Яблонька

д. Пижма

д. Мыза

с. Воскресенское, хранилище ОПХ Суйда             

 

Веревское сп

26.09.2024 с 09:30 до 18:00  

Д. Вайя

ДНП Вайя 