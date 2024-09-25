Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Пудостьское сп
26.09.2024 с 10:00 до 20:00
п. Терволово
Вырицкое гп
26.09.2024 с 10:00 до 17:30
д. Большие Слудицы
26.09.2024 с 09:00 до 17:30
д. Нестерково
п. Дальний
д. Тарасино
Большеколпанское сп
26.09.2024 с 10:00 до 17:30
д. Парицы
26.09.2024 с 10:00 до 18:00
массив Старые Черницы, тер. СНТ Старые Черницы
Елизаветинское сп
26.09.2024 с 10:00 до 17:30
д. Луйсковицы, ул. Лесная, дома 1-20
Таицкое гп
26.09.2024 с 10:00 до 17:30
д. Александровка
26.09.2024 с 10:00 до 20:00, кратковременно 2 раза на 40 минут
Д. Малая Ивановка
Д. Старицы
Д. Большая Ивановка
Кобринское сп
26.09.2024 с 09:30 до 18:00
тер. СНТ Кобринское, СНТ Яблонька
д. Пижма
д. Мыза
с. Воскресенское, хранилище ОПХ Суйда
Веревское сп
26.09.2024 с 09:30 до 18:00
Д. Вайя
ДНП Вайя