Он пошёл в бой, потому что Родине нужна помощь

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Николай Невмержицкий появился на свет и вырос в деревне Краснозёрное Приозерского района Ленинградской области. Ходил там в детский сад, в школу. Вернулся в Краснозёрное после окончания Мичуринского аграрного техникума, получив профессию водителя и автослесаря. Срочную в армии служил в Ивановской 98‑й воздушно‑десантной дивизии. После службы снова трудился на родной земле, не боясь никакой работы — будь то стройка или ферма.

Простой деревенский парень, не избалованный изысками жизни, не изнеженный «маменькин сынок», а человек, привыкший самостоятельно достигать своих целей и брать ответственность на себя. Так воспитали его родители, и таким он вырос.

А ещё вырос Николай патриотом, с чёткими ориентирами и ценностями. Когда началась специальная военная операция на Украине, он, не раздумывая, ушёл служить Родине по контракту.

— Не за деньгами, не за заслугами я пошёл на фронт. Чтобы они, новоявленные нацисты, к нам не пришли убивать. Выполнял свой мужской долг, не понимал, как можно остаться в стороне, — чётко излагает свою позицию Нико лай. — Я ещё с 14‑го года, когда всё только начиналось на Донбассе, был морально готов к тому, что, если будет нужно — пойти туда, где буду нужен, чтобы защищать Родину.

ПЕРВЫЙ БОЙ И ВЕРА

Открытый, но немногословный, Невмержицкий неохотно вспоминает специальную военную операцию, как и все, кто прошёл через её горнило. Но жизнь его, конечно, разделилась на до и после СВО.

— Попал я в штурмовое под разделение, был снайпером, так как закончил школу снайперов в Сертолово. Воевал на многих направлениях: Харьковском, Луганском, Донецком… Начи нал в 25‑й бригаде, а закончил службу в Калининградском пол ку морской пехоты. Вспоминая свой первый бой, Николай признался, что только в тот момент осознал, куда попал и насколько всё далеко не так легко и браво, как он себе представлял.

— Первый сильный страх обуревал, — потом один бой, второй… Страх уже стал опаской, стремлением сохранить себе жизнь. Это нормальное человеческое чувство, как говорят, только дураки не боятся. Победить свой страх, не сломаться, помогала вера, что его дома ждут и любят.

ПРИНЯТЬ НОВОГО СЕБЯ

Эта вера согревала Николая и тог да, когда он получил ранение, лежал в кустах, затаившись от противника, а потом полз по‑пластунски к своим. Он достал фотографию любимой девушки, смотрел на неё и как заклинание произносил: «Я должен вернуться, меня ждут. Я не имею права остаться здесь… »

— Ранение я получил под Часовым Яром в Донецкой области, название деревни помню до сих пор — Берховка. Я шёл к своим довести информацию и уже развернулся, чтобы идти назад, сделал шагов десять, и тут взрыв… «Ну вот и всё» сказал я себе, — вспоминает Николай. — Но не всё. Живой. И надо бороться. Я стал сам себе накладывать жгут, подоспели пацаны, оказали первую помощь. Хотели меня тащить к нашим, но я сказал, чтобы они оставались на позициях, и пополз сам.

Потом были медсанбат, прифронтовые госпитали, Главный военный клинический госпиталь им. Бурденко в Москве. И инвалидность. Ногу спасти не удалось. Для молодого парня принять это было тяжело.

— Что помогло мне не сломаться? — отвечает на вопрос Николай. — Конечно, поддержка родных. Ведь сперва было очень сложно принять ситуацию. Я хоть и осознавал, что всё могло бы кончиться гораздо хуже, но очень долго не мог принять себя, нового. Очень переживал, как теперь будут ко мне относиться окружающие, как будут смотреть на меня, безногого, в деревне, где привыкли, что я в каждой бочке затычка.

ВОПЛОТИВШАЯСЯ В РЕАЛЬНОСТЬ

Сила духа и поддержка родных помогли Николаю преодолеть и это. А потом в его жизни появился хоккей.

— В сборную Ленинградской области по следж‑хоккею я попал год назад благодаря своему координатору фонда «Защитники Отечества» Валерии Захаровой. Она мне предложила попробовать себя в этом виде спорта. Я ещё в детстве мечтал играть в большой хоккей, такой, как на экранах телевизора, и подумал: «Почему бы нет». И вот моя детская мечта волей судьбы сбылась.

Отмечу, что Николай не про сто играет в следж‑хоккей. Практически сразу он стал капитаном сборной нашей области по этому олимпийскому виду спорта. В марте 2025 года на первом Всероссийском «Кубке защитников Отечества» в Ханты‑Мансийске Николай забил первую шайбу в истории сборной Ленинградской области. Несмотря на травму руки, полученную в матче против хозяев турнира, сборной Югры, он продолжил выступление и помог команде одержать победу над сборной Сахалинской области.

Некоторые из ветеранов СВО впервые вышли на лёд, но все настроены только на победу. Команду героев‑хоккеистов поддерживает правительство Ленинградской области как социально значимый проект. Чтобы дать игрокам больше времени на тренировки, их разместили в Кластере комплексной реабилитации и адаптации участников СВО во Всеволожске. Команда не только готовится к соревнованиям, но и планирует дальнейшее развитие. Например, Николай Невмержицкий рассматривает возможность стать тренером, а наставник команды Дмитрий Зиновьев хочет развивать инклюзивный хоккей в районах Ленобласти.

Этот вид спорта является частью программы зимних Паралимпийских игр. Он не только даёт возможность соревноваться на вы соком уровне, но и играет важную роль в социальной адаптации и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

НЕ ТАК СТРАШНА ВОЙНА, КАК РУССКИЕ СОЛДАТЫ

— Есть у тебя любимая фраза, девиз?

— «Не так страшна война, как русские солдаты…» Это изречение, которое, кажется, приписывают Наполеону, стало олицетворением ужаса противника перед мужеством русских солдат. Сей час фразу часто используют в качестве популярного слогана на патриотических шевронах, нашивках, футболках и кружках. Этот девиз подчёркивает силу, стойкость и профессионализм российских военных, которые они проявляли в истории и которые показывают сейчас на СВО.

— Как ты считаешь, подрастающему поколению надо рассказывать без прикрас об СВО?

— Уверен, что да. Сейчас вершится история, и они должны узнавать её из первоисточников, как и знать всю историю нашей страны. Иначе мы получим такую молодёжь, которую взрастили на Украине и которая ходит толпами, «зигует», поддерживает фашистскую власть…

— О чём ты сейчас мечтаешь?

— Главное, чтобы все близкие, родные, любимая были живы и здоровы. И чтобы ребята из СВО вернулись живыми и невредимыми. А главная моя мечта на данный момент — попасть в сборную России по следж‑хоккею и принять участие в Олимпийских играх…

ТАТЬЯНА ПЕРОВА

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ НИКОЛАЯ НЕВМЕРЖИЦКОГО