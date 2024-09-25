Жизнь после фронта

– С 2014 года искал возможность, чтобы поехать защищать наш, русский Донбасс. Уже с началом СВО всё-таки удалось достичь главной цели, и я оказался на фронте. Конечно, тоже не сразу получилось, потому как мне уже был 51 год, и в Вооружённые силы было не так легко не попасть. Обратился за помощью к друзьям, гнул свою линию, и так оказался штурмовиком на передовой, – говорит ленинградец.

Как отмечает сам ветеран, подготовка к боям и обучение проходили гладко. По его словам, главное – быть готовым морально, всё остальное приложится.

– Я готовился встать на защиту Отечества, хотел этого, знал, куда придётся идти. Как у нас говорили: «Стойко перенёс трудности военной службы и не щадил своей жизни для выполнения воинского долга!» Сознание даже не пришлось перестраивать – понимал, что не на курорт иду. Известно, что в любой сложной ситуации только на 20 процентов значение имеют физические возможности человека, а остальные 80 – это дух и морально-психическая подготовка, – уверен герой.

Олег Денисов нёс ратную службу 9 месяцев. За участие в боях по освобождению Артёмовска командование представило бойца к медали «За отвагу». Комментируя награду, наш земляк улыбается – говорит, что удостоен её за любовь к Родине.

После возвращения с передовой и восстановления от ранений Олег продолжил службу Родине, но уже в тылу – учителем в школе.

– Друзья предложили работу учителем основ безопасности жизнедеятельности в Тосненской школе. Поначалу было страшно, честно говоря; но после слов поддержки моего друга, священника Сергия, стало легче. Потом и ребята, с которыми служил, написали: «Батя, с нами справился, значит, с детьми точно справишься!». Так, проработал год учителем ОБЖ, а уже в новом учебном году стал воспитателем кадетских классов в Новолисинской школе-интернате, – делится ветеран.

Побывав в кадетской казарме, где работает Олег Денисов, мы увидели, как дети тянутся к воспитателю. Они часто просят его рассказывать жизненные истории с фронта.

– Стоит отметить, что с детьми работать сложнее, чем на передовой, – смеётся ветеран СВО. – Ребёнок есть ребёнок. Ты ему многое не объяснишь взрослым умом и пониманием мира – надо перестроить свою голову на понимание окружающего мира ребёнком и заинтересовать его, чтобы он тебя, в первую очередь, понял. Можно, конечно, говорить с детьми умными речами, но всё, что ты хочешь донести, будет от них отлетать. Мой боевой опыт помогает всегда сохранять спокойствие, даже когда дети выводят из себя. Поэтому у меня все дети хорошие.

Одна из любимых историй воспитанников Олега о том, как он семь часов нёс раненого сослуживца, помогая эвакуационной группе.

– На позиции только освобождённой точки нужно было доставить боекомплект, а дорогу туда по лесистой местности знал только я. Дали бойцов и поставили задачу доставить для наших ребят пополнение. Когда добрались на позиции, увидели, что там двое «трёхсотых» (тяжелораненых), и их нужно эвакуировать. Одного бойца, со сквозным ранением в голову, я вызвался дотащить в тыл. Тащили ребят долго, семь часов, но живых передали медикам.

Воспитатель кадетских классов с уверенностью говорит о важности работы с детьми с уклоном в патриотизм.

– В последний раз перед тем, как начал работать учителем, был ещё в советской школе. И сразу что хочу отметить в современных ребятах – это преобладание эгоизма. Теряется важность работы в коллективе. Но это могут исправить педагоги и ребята, возвращающиеся с передовой и работающие с детьми, – считает ленинградец.

Завершил беседу Олег Денисов пожеланиями бойцам на СВО, а также подрастающему поколению:

– Возвращайтесь с победой! Родина и мать у нас одна, защитить их – святое дело. А молодёжи хочется сказать: вы, ребята, наше будущее и вы будете управлять страной, поэтому должны продолжать наше дело! – сказал Олег Денисов.

Материал предоставлен фондом «Ленинградский рубеж»