Александр Дрозденко рассказал о приемной кампании в Ленинградской области

«У нас уже 52 ученика получили 100 баллов ЕГЭ, а 7 ребят — сразу по 200 баллов. Но самое сложное у наших умников и умниц — еще впереди. Мы ждём вас там, где реально кипит экономика: судостроение, экологические удобрения, химия, электротехника, агропром. Но есть вечные профессии. Те, которые не отдадут роботам и нейросетям: тренеры, врачи, учителя. Выбирайте смело. И запомните простое правило, проверенное поколениями: где родился — там и пригодился. Мы в Ленобласти ждём именно вас — сильных, талантливых и немного дерзких. В добрый путь!», — отметил Александр Дрозденко.

Под запрос якорных предприятий-партнеров региона открыты новые профессии и специальности с бюджетными местами:

1) Киришский политехнический техникум — «Оператор технической поддержки» — 25 мест.

2) Лужский агропромышленный техникум — «Мастер по изготовлению, обработке, отделке деталей и изделий из стекла» — 26 мест.

3) Сланцевский индустриальный техникум — «Машинист энергоблока» — 25 мест.

4) Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина — «Мастер флористического сервиса» — 25 мест.