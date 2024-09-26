Пахари моря. Разминирование Балтики: вода, огонь и кровь
Уважаемые читатели! В этот раз в рубрике «Память — наша совесть» мы хотим поведать о минно-тральных силах Балтийского Флота, задача которых заключалась в обнаружении и уничтожении морских мин и проводке судов через минные заграждения во время Великой Отечественной войны, и о памятнике погибшим в 1944-м морякам-балтийцам, установленном в этом году в деревне Гакково Кингисеппского района.
МИННАЯ ВОЙНА
Великая Отечественная войны характеризовалась массовым применением минного оружия, поэтому противоминная оборона на всех морских театрах военных действий была одной из наиболее сложных проблем для советского Военно-Морского Флота. Хуже всего дела обстояли на Балтике, где была устроена минная блокада Ленинграда.
Бухты Балтийского моря и Финского залива минировали финские и немецкие подводные лодки, крупные надводные корабли, десантные баржи, торпедные катера, авиация и даже круизные суда. При создании минных полей применялись боеприпасы разных типов, которые выставлялись на разной глубине и снабжались резаками тралов, пиропатронами, соединительными цепями и прочими устройствами, чтобы максимально затруднить разминирование.
В январе 1943 года Военным советом Ленинградского фронта было принято решение начать на всех малых судостроительных заводах города создание минных тральщиков, кораблей специального назначения для обнаружения и уничтожения морских мин. Тральщиков еще именовали пахарями моря. По аналогии с тралом — орудием лова рыбы — эти суда использовали минные тралы, приспособления для проделывания проходов в минных полях путем вылавливания морских мин, и таким образом обеспечивали безопасность судоходства.
РОГАТАЯ СМЕРТЬ
Снятие минной блокады Ленинграда началось осенью 1944 года и продлилось два года. Морское сообщение было восстановлено 5 июня 1946 года (ныне дата отмечается как День прорыва морской минной блокады города). В этот день был окончательно очищен от мин проход по Большому корабельному фарватеру от Кронштадта до линии Таллин-Хельсинки, прохождение кораблей и судов в Финском заливе стало безопасным и состоялось открытие Ленинградского морского порта, который перешел в режим полноценной работы. В этом — огромная заслуга тральщиков и тех, кто защищал их от врага во время работы.
Траление вод Балтики на предмет удаления вражеских мин проводилось только в светлое время суток, поскольку существовала большая опасность подрыва на уже выловленных боеприпасах. При этом моряки подвергались опасности быть атакованными врагом с воздуха. Во время войны на Балтике было потеряно более 130 тральщиков. При разминировании погибли более 5000 моряков Балтийского флота. В их числе оказался и командир передового пункта базирования наших тральщиков, бронированных морских охотников и торпедных катеров в бухте Гакково на восточном берегу Нарвского залива (являющегося частью Финского залива), капитан второго ранга Измаил Матигулович Зайдулин (1905–1944), ранее командовавший подводной лодкой Щ-423 и впервые в истории подводного плавания совершивший межфлотский переход по Северному морскому пути из Полярного во Владивосток.
Силы базы в Гакково, прикрывая действия тральщиков по снятию германского минного заграждения «Зееигель», вели ожесточенные бои с врагом, препятствовавшим разминированию. Благодаря прикрытию, тральщикам удалось извлечь из воды тысячи тонн взрывчатки. Но многим морякам это стоило жизни. 22 августа 1944 года во время одной из схваток с врагом погиб капитан Зайдулин. Командиру базы было посмертно присвоено звание капитана первого ранга и награда — орден Отечественной войны I степени. Это был отважный воин, имя которого с 2019 года носит один из мысов, расположенный на территории Кингисеппского района Ленинградской области. Подробности биографии героя и воспоминания о нем сослуживцев можно найти в книге Ш.Насерова «Подводник Измаил Зайдулин — возвращение из забвения».
ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ
22 июня 2024 года, в День памяти и скорби, в деревне Гакково Кингисеппского района был открыт обелиск в честь моряков-балтийцев, погибших в 1944-м при разминировании трех линий противолодочных и противокорабельных морских минных заграждений, установленных немецко-фашистскими захватчиками в Финском заливе для блокады Балтийского флота.
Инициатива создания памятника исходила от члена Русского географического общества, жителя города Сосновый Бор Игоря Алепко. Место для мемориала участники сосновоборского историко-патриотического отряда «Острова Балтийской славы» выбирали вместе с жителями деревни Гакково, а изготовление и установка производилась на средства гранта губернатора Ленобласти и градообразующих предприятий региона. На обелиске из черного гранита выбита надпись: «Морякам-балтийцам, членам экипажей кораблей Краснознаменного Балтийского Флота, погибшим при разминировании немецких минных заграждений в Нарвском заливе в августе-сентябре 1944 года. Вечная слава! От жителей г. Сосновый Бор. 2024».
Юлия Овсянникова
КАК ДОБРАТЬСЯ:
Ленинградская область, Кингисеппский район, Кургальский государственный природный заказник, деревня Гакково
Координаты для GPS: 59.656447° 28.026632°
Рубрика выходит при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
Фото
01 Памятник морякам-балтийцам в деревне Гакково
02 Мины на палубе немецкого эсминца «Нарвик». Фото: topwar.ru
03 Немецкая контактная мина в годы Второй мировой войны. Фото: topwar.ru
04 Взрывы морских мин. Фото: topwar.ru
05 Моряки готовят к постановке трал на одном из быстроходных тральщиков. Фото: topwar.ru
07 Измаил Зайдулин. Фото: pamyat-naroda.ru