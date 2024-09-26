Пахари моря. Разминирование Балтики: вода, огонь и кровь

МИННАЯ ВОЙНА

Великая Отечественная войны характеризовалась массовым применением минного оружия, поэтому противоминная оборона на всех морских театрах военных действий была одной из наиболее сложных проблем для советского Военно-Морского Флота. Хуже всего дела обстояли на Балтике, где была устроена минная блокада Ленинграда.

Бухты Балтийского моря и Финского залива минировали финские и немецкие подводные лодки, крупные надводные корабли, десантные баржи, торпедные катера, авиация и даже круизные суда. При создании минных полей применялись боеприпасы разных типов, которые выставлялись на разной глубине и снабжались резаками тралов, пиропатронами, соединительными цепями и прочими устройствами, чтобы максимально затруднить разминирование.

В январе 1943 года Военным советом Ленинградского фронта было принято решение начать на всех малых судостроительных заводах города создание минных тральщиков, кораблей специального назначения для обнаружения и уничтожения морских мин. Тральщиков еще именовали пахарями моря. По аналогии с тралом — орудием лова рыбы — эти суда использовали минные тралы, приспособления для проделывания проходов в минных полях путем вылавливания морских мин, и таким образом обеспечивали безопасность судоходства.

РОГАТАЯ СМЕРТЬ

Снятие минной блокады Ленинграда началось осенью 1944 года и продлилось два года. Морское сообщение было восстановлено 5 июня 1946 года (ныне дата отмечается как День прорыва морской минной блокады города). В этот день был окончательно очищен от мин проход по Большому корабельному фарватеру от Кронштадта до линии Таллин-Хельсинки, прохождение кораблей и судов в Финском заливе стало безопасным и состоялось открытие Ленинградского морского порта, который перешел в режим полноценной работы. В этом — огромная заслуга тральщиков и тех, кто защищал их от врага во время работы.

Траление вод Балтики на предмет удаления вражеских мин проводилось только в светлое время суток, поскольку существовала большая опасность подрыва на уже выловленных боеприпасах. При этом моряки подвергались опасности быть атакованными врагом с воздуха. Во время войны на Балтике было потеряно более 130 тральщиков. При разминировании погибли более 5000 моряков Балтийского флота. В их числе оказался и командир передового пункта базирования наших тральщиков, бронированных морских охотников и торпедных катеров в бухте Гакково на восточном берегу Нарвского залива (являющегося частью Финского залива), капитан второго ранга Измаил Матигулович Зайдулин (1905–1944), ранее командовавший подводной лодкой Щ-423 и впервые в истории подводного плавания совершивший межфлотский переход по Северному морскому пути из Полярного во Владивосток.

Силы базы в Гакково, прикрывая действия тральщиков по снятию германского минного заграждения «Зееигель», вели ожесточенные бои с врагом, препятствовавшим разминированию. Благодаря прикрытию, тральщикам удалось извлечь из воды тысячи тонн взрывчатки. Но многим морякам это стоило жизни. 22 августа 1944 года во время одной из схваток с врагом погиб капитан Зайдулин. Командиру базы было посмертно присвоено звание капитана первого ранга и награда — орден Отечественной войны I степени. Это был отважный воин, имя которого с 2019 года носит один из мысов, расположенный на территории Кингисеппского района Ленинградской области. Подробности биографии героя и воспоминания о нем сослуживцев можно найти в книге Ш.Насерова «Подводник Измаил Зайдулин — возвращение из забвения».

ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ

22 июня 2024 года, в День памяти и скорби, в деревне Гакково Кингисеппского района был открыт обелиск в честь моряков-балтийцев, погибших в 1944-м при разминировании трех линий противолодочных и противокорабельных морских минных заграждений, установленных немецко-фашистскими захватчиками в Финском заливе для блокады Балтийского флота.

Инициатива создания памятника исходила от члена Русского географического общества, жителя города Сосновый Бор Игоря Алепко. Место для мемориала участники сосновоборского историко-патриотического отряда «Острова Балтийской славы» выбирали вместе с жителями деревни Гакково, а изготовление и установка производилась на средства гранта губернатора Ленобласти и градообразующих предприятий региона. На обелиске из черного гранита выбита надпись: «Морякам-балтийцам, членам экипажей кораблей Краснознаменного Балтийского Флота, погибшим при разминировании немецких минных заграждений в Нарвском заливе в августе-сентябре 1944 года. Вечная слава! От жителей г. Сосновый Бор. 2024».

Юлия Овсянникова

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Ленинградская область, Кингисеппский район, Кургальский государственный природный заказник, деревня Гакково

Координаты для GPS: 59.656447° 28.026632°

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Фото

01 Памятник морякам-балтийцам в деревне Гакково

02 Мины на палубе немецкого эсминца «Нарвик». Фото: topwar.ru

03 Немецкая контактная мина в годы Второй мировой войны. Фото: topwar.ru

04 Взрывы морских мин. Фото: topwar.ru

05 Моряки готовят к постановке трал на одном из быстроходных тральщиков. Фото: topwar.ru

07 Измаил Зайдулин. Фото: pamyat-naroda.ru