Спортивный дух объединяет регионы

Тёплый приём

Каких только событий не повидала на своём веку «Рощино-Арена». Во время Чемпионата мира по футболу здесь тренировалась сборная Хорватии, сейчас это домашний стадион ФК «Ленинградец», а в праздники арена регулярно превращается в площадку для масштабных концертов. Однако центром детского дворового футбола на всероссийском уровне главный стадион Ленинградской области становится впервые.

В течение трёх дней — с 16 по 19 сентября — за главный приз фестиваля боролись 55 любительских коллективов: 36 команд мальчиков и 19 команд девочек из 40 регионов России, в том числе из Донецкой Народной Республики и Крыма. Встречала ребят тёплая летняя погода, а провожала их вошедшая во вкус осень — финальные игры проходили на фоне тумана и холодного ветра, с которым участникам пришлось сразиться наравне с соперниками. Впрочем, юных футболистов согревал тёплый приём, оказанный ленинградцами – как на трибунах, так и за их пределами.

— Всех гостей, а их 560 человек, мы разместили в уютных корпусах и коттеджах. Каждый день наши повара готовят самую вкусную и полезную еду, чтобы у ребят было как можно больше энергии для матчей. Также за несколько дней наши спортивные площадки превратились в места притяжения для всех команд. Ребята ежедневно оттачивали своё мастерство, чтобы показать сильные стороны на тренировках и в ходе матчей, — отметили в детском лагере «Ленинградец», где и разместились команды из других регионов.

Наверняка запомнят ребята и торжественную церемонию открытия турнира, когда над чашей стадиона под звуки национального гимна поднялся российский флаг. Каждый из них мог представить себя в это мгновение великим игроком, идущим по стопам кумиров, или членом национальной сборной, готовым защищать честь страны на международной арене.

— Уважаемые гости, команды, тренеры! Ленинградская земля сегодня гостеприимно принимает всех вас. Благодарю все регионы за интерес к этому виду спорта. Надеемся, что дни фестиваля запомнятся вам на всю жизнь, а многим это мероприятие и вовсе откроет путь в большой спорт, — обратился к участникам председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров.

Мастерство и удача

Несколько мгновений – и единый строй участников фестиваля разбивается на группы. С этой минуты и до конца турнира они – соперники, пускай и объединённые дружеской атмосферой игры.

«Мы чемпионы, мы чемпионы», — футболисты собираются в круг, обнимая друг друга за плечи. Настрой — самый что ни на есть боевой. Каждый верит в победу, а также в возможность отточить спортивную технику и немножко вырасти над самим собой.

Матчи в рамках фестиваля проходят по особой схеме. Большое поле, которое мы привыкли видеть во время обычных матчей, для дворового футбола разделили на четыре площадки. Игры на них идут параллельно. В каждой команде по 6 игроков, в остальном правила не сильно отличаются от большого футбола. Ограниченное пространство делает каждую встречу зрелищной. Никаких унылых перекатов мяча – опасные моменты и удары по воротам возникают ежеминутно. И в такой ситуации особенно ценится мастерство голкипера: «Вратарь – половина команды» - один из принципов дворового футбола.

Сразу несколько удивительных сейвов на моих глазах делает вратарь казанского «Рубина» Евгений Варламов, срывая овации зрителей на трибунах и даже игроков других команд.

— Ни о чем не думал, кроме победы. Был опасный момент, я просто действовал по ситуации, — поделился юный спортсмен.

Ленинградскую область на турнире представляли девочки из команды «Пчёлки» (Сосновый Бор) и мальчики из «Юниора» (Бокситогорский район). Оба коллектива ранее стали победителями регионального этапа соревнований.

Как рассказала тренер команды из Соснового Бора Ксения Яковлева, поездка в Рощино стала настоящим праздником для её подопечных.

— Мы выступаем на различных площадках, но поле на стадионе «Рощино Арена» — профессиональное, играть здесь – одно удовольствие! Соперницы сильные, но наши спортсменки играют достойно, — добавила Ксения Яковлева.

Её коллега, тренер Спортшколы имени Новикова из Свердловской области Кристина Осминина подтвердила, что в этом году все условия на высшем уровне.

— Мы на этом турнире не первый раз, но впервые довольны вообще всем. Организация, судейство, сами игры, прекрасная погода. Из минусов – не так много болельщиков, это влияет на настрой. Но мы приехали побеждать, — рассказала она «Ленинградской панораме».

Время рекордов

В последний день фестиваля дворового спорта погода начала портиться, но совершенно не испортила настроения. Игроки и болельщики даже шутили, что туман, который заполонил поле, придаёт загадочности итогам игровых встреч.

Спортсмены из Ленинградской области показали хороший результат. «Пчёлки» боролись за попадание в топ-20. А мальчишки из Бокситогорского района вошли в десятку лучших, остановившись в шаге от финального раунда.

— На всероссийском уровне мы выступаем второй раз. В позапрошлом году были в Казани с ребятами 2008 года рождения. Тогда заняли 10 место из 46 регионов. А в этом году мы заняли 7 место из 40 регионов. Будем стараться и дальше, победы ещё впереди, — прокомментировал тренер команды Андрей Монахов.

Всего за три дня Всероссийского фестиваля дворового спорта 57 команд сыграли 166 матчей, забив 514 голов. А самый крупный счёт произошёл между «Спартаком» из Костромской области и СОШ №60 из Пензенской области: 18:0 в пользу костромчан.

— Спасибо вам и вашим наставникам за проявленные таланты, мужество и командную игру. Проект детского дворового футбола реализуется уже несколько лет и, безусловно, впечатлил всех нас. Вы — победители, и я вас хвалю за то, что с детства занимаетесь спортом, — подытожила Ирина Роднина, трёхкратная олимпийская чемпионка, координатор федерального проекта «Детский спорт».

Отметим, что чемпионами 2024 года стали команда мальчиков «Рекорд» из Пермского края, а среди девочек — команда СОШ имени Константина Новикова из Свердловской области.

Ксения Бондаренко

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