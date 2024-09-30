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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 1 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

01.10.2024 с 10:00 до 16:30

Вырицкое ГП:

д. Большие Слудицы.

 

01.10.2024 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

п. Терволово,

д. Хиндикалово,

д. Пеньково.

 

01.10.2024 с 10:00 до 18:00

Сиверское ГП:

д. Новосиверская, ул. Стахановская.

 

01.10.2024 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

с. Рождествено, ул. Заречная, Фермерское хозяйство.