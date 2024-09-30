Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 1 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
01.10.2024 с 10:00 до 16:30
Вырицкое ГП:
д. Большие Слудицы.
01.10.2024 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
п. Терволово,
д. Хиндикалово,
д. Пеньково.
01.10.2024 с 10:00 до 18:00
Сиверское ГП:
д. Новосиверская, ул. Стахановская.
01.10.2024 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
с. Рождествено, ул. Заречная, Фермерское хозяйство.
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