Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 1 октября

В день воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией дети из прифронтовых территорий ДНР рассказали вице-губернатору по внутренней политике Анне Данилюк о своих впечатлениях пребывания в Ленобласти. В рамках проекта «Из семьи в семью» школьники проживают в принимающих семьях и учатся в школе в Тосно.